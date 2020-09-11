Filistin yönetimi Manama'daki büyükelçisini geri çekti!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn'inde İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

İsrail ve BAE, 13 Ağustos Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuğu ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Trump, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, BAE'den sonra Bahreyn'inde İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

Trump, açıklamasında "Bugün başka bir TARİHİ atılım! İki BÜYÜK dostumuz İsrail ve Bahreyn Krallığı barış anlaşması üzerinde anlaştı. 30 gün içinde İsrail ile barış yapacak ikinci Arap ülkesi" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada ise, "İsrail vatandaşları, bu gece başka bir Arap ülkesi olan Bahreyn ile barış anlaşmasına vardığımızı size bildirmekten heyecan duyuyorum. Arap devletleri ile yaptığımız ikinci barış anlaşmasının ardından üçüncü barış anlaşması 26 yılımızı aldı. Üçüncü Arap devletinin ardından dördüncü Arap devleti ile barış anlaşmasına varmamız ise 26 yıl değil sadece 29 günümüzü aldı. Daha fazlası olacak" dedi.

Trump'a anlaşmalar konusunda teşekkür eden Başbakan Netanyahu, "Tüm bu anlaşmalar yıllardır perde arkasında yapılan sıkı çalışmalar ve dostumuz ABD Başkanı Trump'ın önemli yardımları sayesinde gerçekleşti. Bu önemli yardımlar için kendisine ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir dönem, barış karşılığında barış" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

Filistin Kurtuluş Örgütü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir" denildi.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN ABD BAŞKANI TRUMP'A BAHREYN TEŞEKKÜRÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn ile ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına varılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Netanyahu yayınladığı görüntülü mesajda, İsrail ile Bahreyn arasında varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İsrail'in 1994'te Ürdün ile vardığı barış anlaşmasına atıfta bulunan Netanyahu, "Bir Arap devleti ile yaptığımız barış anlaşmasının ikincisinden (Ürdün) üçüncüsüne geçmemiz (BAE) 26 yıl sürdü ve üçüncüsünden dördüncüsüne (Bahreyn) ulaşmamız 26 yıl değil 29 günümüzü aldı. Ne büyük değişim." ifadelerini kullandı.

Arap ülkeleriyle barış anlaşmasına varmak için uzun yıllardır çaba gösterdiklerini kaydeden Netanyahu, "Bu yeni bir barış çağı. Uzun yıllardır barışa yatırım yaptık. Şimdi de barış bize yatırım yapacak ve İsrail ekonomisine büyük yatırımlar getirecek." dedi.

Netanyahu, varılan anlaşmadan dolayı ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.