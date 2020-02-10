Filistin’de kasıtlı trafik kazası: 2 yaralı

Filistin'de bir İsrail askeri, Filistinli birinin aracına kasıtlı olarak çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Filistin'in Beytüllahim kentinde bir İsrail işgal güçleri askeri, askeri araçla Filistinli bir sivilin aracına kasıtlı olarak çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Husan köyü girişinde yaşanan olayda yaralananların kimliği Fadi Raed Qutosh (27) ve Imad Khaled Qutosh (23) olarak açıklandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA