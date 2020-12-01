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  3. Filistin'de korkutan rakam! Günlük sayı 100 bini aştı

Filistin'de korkutan rakam! Günlük sayı 100 bini aştı

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 838'e, vaka sayısı da 101 bin 394'e yükseldi.

Filistin'de korkutan rakam! Günlük sayı 100 bini aştı

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 838'e, vaka sayısı da 101 bin 394'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 536 yeni vaka tespit edildiği, 1032 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Söz konusu can kayıplarından 9'unun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kaydedildiği aktarıldı.

Böylece mart ayından bu yana salgında kaydedilen toplam can kaybının 838'e, vaka sayısının da 101 bin 394'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 78 bin 333'e ulaştığı ifade edildi.



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