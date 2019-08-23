Filistin’de patlama: 3 yaralı

Filistin'de patlama meydana geldi. Patlamada, 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Filistin'in Ramallah bölgesinde meydana gelen patlamada 3 İsrailli ağır yaralandı. Askeri helikopterle hastaneye götürülen 46 ve 20 yaşlarındaki 2 kişi dışında, 17 yaşındaki bir kişiye de patlama bölgesinde müdahale edildiği belirtildi.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

DHA