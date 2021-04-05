Filistin'deki vaka artışları aktivistleri harekete geçirdi, Kovid-19 hastalarına destek için kampanya başlatıldı

Filistinli aktivistler, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı sağlık krizine karşı harekete geçti. Günlük vaka sayıları ve can kaybının giderek arttığı, hastanelerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Batı Şeria’daki aktivistler evlerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için solunum cihazı temin etmek üzere kampanya başlattı.

"El Ele" adıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, hastanelerde yer bulamayan ve evlerinde tedavi gören hastalar için şu ana kadar onlarca solunum cihazı temin edildi. Nüfusu 3 milyonu aşan işgal altındaki Batı Şeria'da yürütülen bu insani yardım girişimi, büyük bir krizle boğuşan sağlık sistemine destek oluyor ve bundan etkilenen insanlara umut veriyor.

ONLARCA SOLUNUM CİHAZI BAĞIŞLANDI

Ramallah kentine bağlı Sincil beldesi sakinleri, El Ele kampanyası kapsamında şu ana kadar her biri yaklaşık 30 bin dolarlık 39 solunum cihazı bağışladı. Filistinli aktivist Muhammed Alun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kısa süre içinde çok sayıda solunum cihazı temin ettik ve hastaların tedavisine yardımcı olduk.” dedi. Hastanelerin dolu olduğuna ve insanların yatak bulma sıkıntısı yaşadığına dikkati çeken Alun, “Biz de yaşanan bu kriz nedeniyle bu kampanyayı başlattık. Şimdi evlerinde tedavi olmak zorunda kalanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"HASTANALERDE CİDDİ YOĞUNLUK VAR"

Kalkiliya’nın Kefr Kaddum beldesinde yaşayanlar da kampanya çerçevesinde 8 solunum cihazı bağışında bulundu. Belde sakinlerinden aktivist Cad El-Kaddumi, “Hasta yakınlarından yardım talepleri aldık. Hastanelerde çok ciddi yoğunluk var. Hasta yakınları bizden solunum cihazı istiyor.” dedi.

Kaddumi, belde halkının yardımıyla birkaç gün içinde temin edilen 8 solunum cihazının şu anda kullanıldığını kaydetti. Beldedeki salgının "endişe verici" boyutta olduğuna işaret eden Kaddumi, “Kefr Kaddum Kalkiliya kentinde salgından en çok etkilenen bölgeler arasında birinci sıraya çıkmak üzere.” ifadesini kullandı. Kaddumi, Kefr Kaddum beldesinde oluşturulan yerel sağlık komitesinin de yakında bir yoğun bakım odası kuracağını ifade etti. Sağlık Bakanlığının uyarıları üzerine Batı Şeria'daki bazı şehir ve beldelerde de benzer kampanyalar başlatıldı.

FİLİSTİNDE ACİL SAĞLIK ATAMALARI

Filistin hükümeti, 9 Mart'ta Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamındaki ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık merkezlerine acil sağlık personeli atandığını duyurmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı, yine aynı şekilde Batı Şeria'da Kovid-19 hastalarının tedavisi için geçici sağlık merkezleri açmıştı.

Ramallah Hastanesi Baş Hekimi Doktor Ahmed El-Bitavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Mevcut Kovid-19 hastanesinde ve acil kısımlarındaki yatak sayısı artık yetmiyor. Hasta sayısı, hastanenin kapasitesinden çok daha fazla. Suni solunum cihazları yetersiz. Yatakların tamamı dolu. Hastanenin acil bölümü Kovid-19'a yakalanmış hastalarla dolu. Gidebilecekleri başka hiçbir yerleri yok. Bu durum biz sağlık çalışanlarının içini yakıyor. Çünkü evlatlarımızı, annelerimizi, babalarımızı yatıracak bir yatak bulamıyoruz. Buradaki insanların evlerine gitmesi mümkün değil.” demişti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gazze'de bugüne kadar virüs nedeniyle 628 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 68 bini aştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı