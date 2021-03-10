Filistin'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Filistin'in Bayrağı Nasıldır?
Filistin'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Filistin'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Filistin hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Filistin ya da resmi adıyla Filistin Devleti Orta Doğu'da, tarihî Filistin bölgesinde bir Arap devleti. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde belirtilen bölgelerde fiili olarak hüküm süren bir Arap devletidir. Devletin başkenti Kudüs olarak belirlense de İsrail işgalinden dolayı merkezi Ramallah'da bulunur.
Filistin'in Başkenti?
“Ramallah” şehri Filistin'in başkentidir.
Filistin'in Para Birimi Nedir?
“Mısır Lirası, Yeni İsrail Şekeli, Ürdün Dinarı, Filistin Paundu” Filistin'in para birimidir.
Filistin'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Filistin'in telefon alan kodu : + 970
Filistin'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Filistin Ulusal Yönetimi
Filistin'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Ramallah
Filistin'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Palestinian territories
Filistin'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Ramallah
Filistin'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Ram-Allah
Filistin'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Filastīn
Filistin'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça