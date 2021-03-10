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Filistin'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Filistin'in Bayrağı Nasıldır?

Filistin'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Filistin'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Filistin hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Filistin'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Filistin'in Bayrağı Nasıldır?

Filistin ya da resmi adıyla Filistin Devleti Orta Doğu'da, tarihî Filistin bölgesinde bir Arap devleti. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde belirtilen bölgelerde fiili olarak hüküm süren bir Arap devletidir. Devletin başkenti Kudüs olarak belirlense de İsrail işgalinden dolayı merkezi Ramallah'da bulunur.

Filistin'in Başkenti?

“Ramallah” şehri Filistin'in başkentidir.

Filistin'in Para Birimi Nedir?

Mısır Lirası, Yeni İsrail Şekeli, Ürdün Dinarı, Filistin Paundu” Filistin'in para birimidir.

Filistin'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Filistin'in telefon alan kodu : + 970

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Filistin'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Filistin Ulusal Yönetimi

Filistin'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Ramallah

Filistin'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Palestinian territories

Filistin'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Ramallah

Filistin'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Ram-Allah

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Filistin'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Filastīn

Filistin'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Filistin'in Bayrağı Nasıldır?

Filistin'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Filistin'in Bayrağı Nasıldır?

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