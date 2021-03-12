Filistin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Filistin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Filistin ya da resmi adıyla Filistin Devleti Orta Doğu'da, tarihî Filistin bölgesinde bir Arap devleti. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde belirtilen bölgelerde fiili olarak hüküm süren bir Arap devletidir. Devletin başkenti Kudüs olarak belirlense de İsrail işgalinden dolayı merkezi Ramallah'da bulunur.

Filistin'in Nüfusu Kaç Kişidir?

Filistin, 4420549 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 125. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00057 olduğu görülmektedir.

Filistin'in Müslüman Nüfus sayısı 4,173,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 98 olarak rakamlara yansımıştır.

Filistin'in Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Filistin'in yüz ölçümü 6162 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Filistin'in Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 220 km² Karasal Alan : 5640 km²

Filistin'in Haritadaki Yeri / Konumu