Filistinli gruplardan "İsrail’le normalleşmeyi" teşvik eden Suud dizilerine tepki

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Filistinli gruplar, Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalındaki dizilerin “İsrail’le normalleşmeyi teşvik eden ve Filistinlileri kötüleyen” sahnelerine tepki gösterdi.

Ramazanda ayında Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalında yayınlanmaya başlayan "Mahrec 7" ve "Um Harun" isimli dizilerde Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini teşvik eden, Filistin halkına hakaret içeren ve tarihi gerçekleri çarpıtan sahnelere yer verildi.

Suudi Arabistanlı komedyen Nasır el-Kasıbi ve Raşid eş-Şamrani'nin başrollerinde oynadığı "Mahrec 7" adlı dizinin üçüncü bölümündeki sahnelerde İsrail-Arap ilişkileri konu ediliyor.

İsrail ile ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin teşvik edildiği dizinin söz konusu sahnelerinde Filistin halkı kötülenerek "düşman" olarak nitelendiriliyor.

Aynı televizyon kanalında yayınlanan, 1940'lı yıllarda bir Körfez ülkesinde yaşayan Yahudi bir kadın doktor ve ailesinin karşılaştığı zorlukların konu edildiği "Um Harun" dizisinde ise İsrail'in kurulduğu dönem tarihi gerçeklerden uzak ve çarpıtılarak aktarılıyor.

Eleştirmenler, söz konusu dizilerin Arap halklarının düşüncesini yansıtmadığını, ilkelerinden sıyrılan Arap rejimlerinin politikalarını yansıttığını ifade etti.

- "Filistin davasına karşı cüretkar fikirler içeriyor"

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dizilerin halkı temsil etmesi ve fikirlerini yansıtması gerekiyor. Söz konusu diziler garip bir şekilde işgalci İsrail'le normalleşmeyi teşvik ederek, Filistin davasına karşı da cüretkar fikirler içeriyor." dedi.

Kasım, Arap halklarının dizilere sosyal medyada verdiği tepkinin, işgalci İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesini reddettiğini ifade ettiğini söyledi.

Arap vicdanının söz konusu dizilerdeki fikirlerle kandırılamayacağını söyleyen Kasım, Filistin davasının ümmetin en temel davası olduğunu, Filistin davasına bu şekilde hücum edilmesine ümmetin izin vermeyeceğini ifade etti.

Kasım, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail, İslam ve Arap toplumunun birinci düşmanı olarak kalacak. İsrail, İslam coğrafyasının kalbine saplanmış bir hançerdir ve bütün varlığıyla tehlike arz etmektedir."

- "Filistin halkından özür dilenmeli"

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Musab el-Buraym da İsrail'le normalleşmeyi ve birlikte yaşamayı teşvik eden ifadelerin büyük yapımlarda kullanılabilir hale gelmesini eleştirerek, "Yapımların arkasındaki hakim akıl, kurumlar ve Arap devletlerinin tüm ahlaki değerlerinden sıyrıldığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu dizilerin halen yayınlanıyor olmasını yanlış bulduklarını söyleyen Buraym, dizilerin durdurulması ve Filistin halkından özür dilenmesi çağrısında bulundu.

Buraym, şu ifadelere yer verdi:

"Bu diziler, Arap ve İslam toplumlarına vurulan tarihi bir darbedir. Bu yapımların arkasındakilerin alnına kara bir leke sürülmüştür. Bu lekeyi hayatlarının sonuna kadar taşıyacaklar."

- "Filistin davası ile ilgili intibanın değişimi hedefleniyor"

Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf da dizilerin insanlar üzerinde etkili bir araç olduğunu, söz konusu dizelerin Arap toplumunun temel meselesi Filistin davası ile ilgili intibayı değiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Filistin davasının en önde gelen savunucuları olması gereken Arap devletlerinden İsrail'le normalleşmeyi teşvik eden dizilerin çıkmasını eleştiren Maruf, "Bazı Arap devletlerinde İsrail'le normalleşme yaklaşımının kültürel ve sanatsal mecralarda yansıması ahlaki çöküşün geldiği boyutların göstergesidir." dedi.

- "İsrail'in zulmü ve ihlallerini görmezden geliyor"

İsrail İşgalini Boykot Etme Ulusal Kampanyası Koordinatörü Husam Ebu Sitte, dizilerin tarihi hatalarla dolu olduğunu, İsrail'i bir yaşam ve barış ortağı olarak gördüğünü ve Filistin hukukunu katlettiğini söyledi.

Bu dizilerin yayınlanmasıyla İsrail'in zulmü, ihlalleri, şehit ettiği ve tutukladığı binlerce Filistinli'nin görmezden gelindiğini aktaran Ebu Sitte, Arap toplumuna İsrail'le normalleşmeyi teşvik eden bu yapımları boykot etmeye çağırdı.

Ebu Sitte, Arap toplumlarına, hükümetlerine bu dizilerin durdurulması ve yayınlanan bölümlerinin internet ortamından kaldırılması yönünde baskı kurmaları çağrısında bulundu.

Ebu Sitte, Körfez ülkelerindeki vatanını seven entellektüel ve sanatçıları da dizilerin derhal durdurulması yönünde MBC kanalına baskı kurmaya davet etti.

Kaynak: AA