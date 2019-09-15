Filistinli Musa Hicazi’nin ‘Erdoğan’ sevgisi

Filistinli Musa Hicazi, gezmek için geldiği Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getirerek, "Recep Tayyip Erdoğan'a Sultan Abdülhamid Han olarak bakıyoruz" dedi.

Kadim Kudüs Burj Al Laklak Derneği Başkanı Musa Hicazi ve eşi Reca Hicazi, tarihi yerleri gezmek için Erzurum'a geldi. İlk olarak Aziziye Tabyaları'nda bulunan Nene Hatun'un mezarını ziyaret eden Hicazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Sultan Abdülhamid Han'ı olduğunu söyledi. Erzurum'un tarihi bakımından Türkiye'nin büyük şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Hicazi, "Ben Filistin Kudüslüyüm. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Kendim inşaat mühendisiyim. 1984 yılında Türkiye'den mezun oldum. İlk defa Erzurum'a geliyorum. Yani öğrenci olduğumdan beri, 1980'den beri hep Erzurum'a gelmeyi düşündüm. Hamdolsun bugün fırsat oldu. Birlikte geldiğim arkadaşlarım Erzurumlu, Türkiye'de olduğumuzu bilince bizi davet ettiler. Ben de o daveti kırmadım geldim ve çok sevindim. Çünkü Erzurum Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisidir. Tarihi bakımından, Erzurum Türkü simgeleyen bir yerdir. Buradaki yaşayan insanlar, öz Türk'tür" diye konuştu.

"Osmanlı'dan sonra güzel günler görmedik"

Osmanlı Kudüs'ten çıktığından beri durumun kötüye gittiğini kaydeden Hicazi, "Ben 1980 yılında mühendisliği bitirdim, Kudüs'e döndüm. Kudüs'e gelince biliyorsunuz 1917'den beri Kudüs yaralıdır. Osmanlı Kudüs'ten çıktığından beri durum kötü. Osmanlılar çıktı İngilizler geldi, İngilizler çıkmadan önce tüm dünyanın Yahudilerini Filistin'e getirdiler yerleştirdiler. O günlerden beri böyle güzel günler görmedik. Bilindiği gibi Osmanlılar ve Müslümanlar oralarda olunca Kudüs'e Müslümanlar sahip çıktılar. Osmanlı çıktığında maalesef her gün basılıyor. Filistinlilerin toprakları Yahudilerin eline geçti. Çok mescitlerimizi özellikle 1948 yılında işgal edilen bölgelerde yok ettiler, yıktılar. Bir kısmını bar olarak kullanıyorlar. Bir kısmını ev olarak kullanıyorlar. İnşallah bu aziz günlere tekrar döneriz. Çünkü bizce Osmanlı bir araya çıktı, fakat illaki bir gün anasına, yani çocuğuna dönecektir. Tüm Müslümanlar olarak biz bekliyoruz. Bizler geri dönmelerini hep bekliyoruz. Tarih boyunca Kudüs azizken tüm Müslümanlar azizdi. Müslümanlar cihat yolunu seçtiklerinde bizler cihatla kimselere saldırmak istemiyoruz. Durmakta istemiyoruz. İslam'ı korumak için bizler çalıştık. İnşallah bir gün gelecek hepimiz Mescid-i Aksa'da namazımızı kılacağız. Hepimiz tekrar kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Recep Tayyip Erdoğan gibi lider 100 seneden beridir görmedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sultan Abdülhamid Han olarak baktıklarını kaydeden Hicazi, "Tabii bizler bu aslana, yani uzun adama hep dua ediyoruz. Çünkü Recep Tayyip gibi böyle bir lider 100 seneden beridir görmedik. Çünkü bu biz Osmanlı torunu olarak ona bakıyoruz. Yani Sultan Abdülhamid Han olarak bizler ona öyle bakıyoruz. Ben 1980 yılında buradayken Türkiye tıpkı üçüncü dünya savaşı yaşar gibi görünüyordu. Ben İstanbul'da yaşadım. Elektrik kesiliyordu, sular kesiliyordu, yollar çok bozuktu, köprülerin sayısı çok azdı, millet sıkıntı içerisindeydi. Fakat hamdolsun ki o geldiğinden beridir Türkiye çok büyük ülke oldu. Herkes Türkiye'ye saygı ile bakıyor. Allah bu adamı korusun. Bu adamın tarihi hep Sultan Abdülhamid Han'ı hatırlatıyor. Bu adam Müslümanları merak ediyor, Müslümanlara yardım ediyor. Düşmanlara karşı sert tutumu var. Maalesef bu adama karşı muhalefet çok bilmiyorum neden. Bu adam Türkiye'ye ve Müslümanlara iyi şeyler yaptı. Özellikle bakıyoruz bazı gençler Türkiye'nin nasıl bir halde olduğunu bilmedikleri için sanki Recep Tayyip Erdoğan'dan veya AK Parti'den bıkmışlar, fakat onlar çok güzel şeyler yaptılar. Bizler tabii ki Türkiye'nin haberlerini takip ediyoruz. Halen daha Osmanlı dünyasında yaşıyoruz. Çünkü Türkiye bizim kalemizdir" dedi.

"Türkiye, tüm mazlumlar için önemli bir kaledir"

Düşmanların Türkiye'yi düşürmeye çalıştığını vurgulayan Hicazi, "Diğer İslam ülkeleri gibi, yani Suriye gibi, Irak gibi yapmak istiyorlar. Bunlara karşı sizlerin uyanık olmasını rica ediyoruz. Bir olmanız lazım. Hepiniz güzel kalplisiniz, yani kısaca Türkiye'nin komünisti olsun, dindarı olsun, ben daha açıkça söyleyeyim CHP, AK Parti ve MHP hepiniz uyanık olun, çünkü düşmanlar hepinizi yemek istiyorlar. Hepinizi düşürmek istiyorlar. Bu sebepten biraz uyanık olun. Yani, Türkiye partiden daha büyüktür. Türkiye yalnızca Türkler için değil tüm İslam ümmeti için, tüm mazlumlar için önemli bir kaledir. Bu kaleyi düşürmemeliyiz. Bu kaleyi korumamız lazım" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA