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Filistinli Siwar'ı ağabeyi boğarak öldürmüş (2)

İsrail'den İzmit'e gelip, kız kardeşi Siwar Keblaw'ı boğarak, öldüren Yahya Keblaw, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Filistinli Siwar'ı ağabeyi boğarak öldürmüş (2)

TUTUKLANDI

İsrail'den İzmit'e gelip, kız kardeşi Siwar Keblaw'ı boğarak, öldüren Yahya Keblaw, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba Zekariya Keblaw ise dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

DHA

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