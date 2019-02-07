Filistinli Siwar'ı ağabeyi boğarak öldürmüş

İZMİT'te balkondan atlayarak intihar ettiği iddia edilen Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Filistin asıllı Siwar Keblaw'ın (20), ağabeyi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İsrail'den babası tarafından "töre'den kaçırılarak İzmit'e getirildiği öğrenilen Siwar'ın, kendilerini bulan ağabeyinden kaçmak için balkondan atladığı, ancak ağabeyi ile babası tarafından karga tulumba eve geri taşınıp, cinayete kurban gittiği belirlendi. Genç kızın, ağabeyi ve babası tarafından eve taşındığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İddiaya göre ailesiyle birlikte İsrail'de yaşayan Filistin uyruklu Z.K. (59), "töre'den kaçırmak istediği kızı Siwar Keblaw'ı beraberine alıp, Türkiye'ye getirdi. Baba- kız, yaklaşık 6 ay önce İzmit'e yerleşti. Siwar, üniversite eğitimine başladı. Kısa süre önce ise ailenin İsrail'de yaşayan oğlu Y.K. (34), babasıyla irtibata geçti. Yaşadıkları aile içi sorunları görüşmek de için 5 Şubat günü Türkiye'ye geldi.

Babası ve kız kardeşinin yaşadıkları İzmit'teki eve gelen Y.K. ile Siwar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında genç kız, kendisini odasına kilitledi. Y.K. odanın kapısını kırınca Siwar can havliyle ikinci kattaki evin penceresinden atladı. Suriyeli bir komşu, olayı görüp, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ancak ekipler gelmeden bahçeye inen baba ve oğlu, yerde acı içerisinde kıvranan Siwar'ı karga tulumba taşıyarak, eve geri götürdü. Ağabey, iddaya göre evde Siwar'ı boğarak öldürdü.

Y.K. olay yerinden kaçarken, baba Z.K. evde kızının cesedi yanında kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, baba Z.K.'yi gözaltına aldı. Kızının balkondan atlayarak intihar ettiğini söyleyen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis ise yaptığı araştırmayla olayın cinayet olduğunu belirledi.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ağabey Y.K.'nin dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak saat 20.00 uçağıyla İsrail'e kaçmayı planladığını ve İstanbul Sultanbeyli'de bir otelde saklandığını tespit etti İlçedeki bütün otelleri tek tek kontrol eden polis, Y.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Y.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA