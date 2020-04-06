Filistinli uzmanlardan AA'nın bölgesel gelişmeleri dünyaya aktarma başarısına övgü

GAZZE (AA) - MUHAMMED EBU DUN - Gazze'deki siyaset, ekonomi ve hukuk uzmanları AA'nın 100. Kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, bölgesel gelişmeleri dünyaya başarılı ve hakkaniyetli şekilde aktardığını söyledi.

Filistinli uzmanlar, AA'nın siyaset, hukuk ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda uzman çalışma ekipleri tarafından etkin bir şekilde haber takibi yaptığını belirtiyor.

AA'nın geçen yıllardaki çalışmalarına değinen uzmanlar, ajansın internet ve haber sunum sitelerinde kaydettiği gelişme ve ilerlemenin tüm dünyayı kapsayacak şekilde tasarlandığına dikkati çekti.

- Gelişmiş çalışma açıları



Yazar ve siyasi analist Mustafa Savvaf, AA'nın çalışmalarının kapsamlı olduğunu ve sürekli geliştiğini belirterek, bunun ancak çok iyi hazırlanmış araştırmalar ve planlar çerçevesinde yapılmış olabileceğini söyledi.

AA'nın Filistin'de çalışan ekibinin performansını değerlendiren Savvaf, başta İsrail ile Filistinli gruplar arasında yaşanan çekişme olmak üzere bölgedeki çeşitli konuların analizlerini yapmak konusunda başarılı olunduğunu belirtti.

Savvaf, AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümünde kendisinden istenen şeyin, başta Filistin olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki varlığını daha da güçlendirmesi olduğunu vurguladı.

- Değerlerin güçlendirilmesi

Hukukçu ve siyasi analist Mustafa İbrahim de AA'nın hazırladığı haberler ile analizlerin, hukuk ile toplumsal değerlerin güçlendirilmesi gibi bir amaç taşıdığını ifade etti.

AA'nın geçen yıllardaki çalışmalarına işaret eden İbrahim, internet sayfası üzerinden yapılan bir takiple AA'nın dünyada yaşanan ve Arap dünyasında ortaya çıkan çeşitli sorunlara ışık tutan kapsamlı ve farklı bir vizyon ile siyasi analizler üzerinde çalıştığının anlaşılacağını belirtti.

İbrahim, AA'nın, Filistin'de yaşanan durumun tüm yönlerini kapsamaya çalışan uluslararası ve yerel basın araçlarının en seçkinleri arasında olduğuna işaret etti.



- Çeşitli ve kapsamlı takip

Filistin siyasetinde uzman Tarık Ebu Şelluf, geçen yıllar içinde AA'nın İsrail-Filistin çekişmesini kapsamlı bir şekilde takip ettiğini hatırlattı.

İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin sorunları ve onlarla ilgili gelişmelerin de detaylı bir şekilde okuyucuya aktarıldığını ifade eden Şelluf, AA'nın dünyaya olayları ve haberleri ulaştırmaya gücü yeten uluslararası bir konuma sahip olması nedeniyle Filistin'deki gelişmeleri takibinin de son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

AA'ya tebriklerini sunan Şelluf, uluslararası alanda daha büyük başarılar elde etmesi temennisinde bulundu.

- Seçkin ekonomik performans

Ekonomi uzmanı Mahir et-Tıbağ da 100'üncü yılı dolayısıyla AA'yı tebrik etti.

Ajans'ın, ekonomi bölümü aracılığıyla dünyadaki ve Arap ülkelerindeki birçok ekonomik meselenin çözümüne katkıda bulunduğunu aktaran Tıbağ, AA'nın başarılı haberlere imza atan iyi bir ekip oluşturmasının bu bölüme verdiği önemi gözler önüne koyduğunu ifade etti.

Tıbağ, AA'nın izlediği bu yöntemle yakın zamanda ekonomi alanında ilk sıralarda yerini alacağı öngörüsünde bulundu.

Kaynak: AA