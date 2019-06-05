Filistinliler bayramı hüzünle kutluyor

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehrinde yaşayan Filistinliler maruz kaldıkları politik ve ekonomik zorluklar nedeniyle bayrama hüzünle girdi.

Batı Şeria'nın El Halil şehrindeki Filistinliler İsrail'in işgali altında yaşadıkları politik ve ekonomik zorluklar nedeniyle bayramı hüzünle kutluyor. Ramazan bayramının ilk gününde sabahın erken saatlerinde camilere giden Filistinliler bayram namazı kıldı, kuran-ı kerim okudu, dulalar etti ve tekbir getirdi. Bayram namazı sonrasında sokakta birbirlerinin bayramını kutlayan Filistinliler dağıtılan tatlı ve kahvelerden içti. Al-Arroub kampında yaşayan kadınlar Filistin direnişi sırasında hayatını kaybeden çocuklarının mezarlarını ziyaret etti. Kamplardaki çocuklar ise akraba ziyaretinde bulunarak oyunlar oynadı.

Direniş sırasında oğlunu kaybeden Ömer Ebu Madi, "Oğlumun mezarına bayramını kutlamak için geldim ve ona direnişin sürdüğünü, çocukların büyüyüp Filistini kurtaracağını anlattım" dedi.

Filistinli genç Abdel Hamid Badawi, Filistin'in kurtuluşuna kadar ulusal birlik ve işgallere direnme çağrısında bulundu ve yerinden edildiği köyü Acre'ye geri dönme hakkından vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi. 71 yıl önce büyükbabasından kovulduğu Jaffa kentine geri dönmek isteyen bir Filistinli genç ise, "Bayram, Filistin'in kurtuluş günüdür" dedi.

Beytüllahim şehrinin güneyinde bulunan, 7 bin kişilik nüfusa sahip Al-Arroub mülteci kampında son 5 yılda 40 Filistinli öldürüldü, hapishanelerde ise 32 mahkum bulunuyor.

Kaynak: İHA