Filistinliler İsrail hapishanesindeki tutuklular için protesto düzenledi

Filistinliler İsrail hapishanelerinde işkenceye maruz kalan tutuklular için protesto düzenledi.

Filistinliler, Batı Şeria'nın El Halil kentinde, İsrail hapishanelerinde işkenceye maruz kalan tutuklular için protesto düzenledi. İsrail güçlerinin Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara düzenlediği saldırıda 112 kişinin yaralanmasının ardından düzenlenen protesto Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde gerçekleştirildi. İsrail'in tutuklulara uyguladığı işkencenin şiddetini vurgulayan protestocular bunun durdurulması için çağrıda bulundu.

Gösterilere katılan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Ferid Atraş İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu uluslararası anlaşmaları dikkate almayarak tutuklulara işkence yapıyor" ifadelerini kullandı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Bedran Cabir ise İsrail güçlerinin asıl amacının tutuklular ve onların aileleri arasında korku uyandırmak olduğunu belirtti. Öte yandan İsrail Ofer hapishanesinde tutuklu bulunanlardan İsa Ebu Afifa isimli kişinin annesi, hayatının zor geçtiğini ifade ederek oğlunun durumu ile ilgili bilgi sahibi olmadığını aktardı.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık bin 200 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA