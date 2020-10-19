Beşiktaş'taki beş yıldızlı bir otelde yanında bir kadınla ölü olarak bulunan Vatan Şaşmaz'ın ölümüne ilişkin alınan bilgilerde, sevgilisi Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Şaşmaz'ı öldüren Aker'in aynı silahla kendi kafasına da sıkması üzerine Filiz Aker'in kim olduğu merak konusu oldu. Vatan Şaşmaz'ın sevgilisi olduğu iddia edilen ve bir otelde Şaşmaz'la buluştuktan sonra Şaşmaz'ı sırtından vurarak öldürmesinin ardından intihar eden eski manken Filiz Aker'in hayatı, gençliği, Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ı neden öldürdü? sorularının cevabı haberimizde!

FİLİZ AKER KİMDİR?

Öldüğünde 54 yaşında olan Filiz Aker, 1963 yılında doğdu. Emrullah, Süleyman, Cemil, Sümer, Zekiye Eda, Filiz, Sabahattin, Sadullah ve Gülsen isimli 8 kardeşe sahip Aker, uzun bir süre mankenlik yaptı ve birçok filmde rol aldı.

1990 yılına kadar Vahşi ve Güzel, Kurtlar Geceyi Sever, Sürgün, Alman Avrat 40 Bin Mark, İnsan Avcıları, Bir Sonbahar Hikayesi gibi filmlerde rol alan Aker,1998 yılında mankenlik ve oyunculuğu bıraktı. Bu yıldan sonra İranlı bir iş adamıyla evlenip ABD’ye yerleşti ve ticaretle uğraşmaya başladı.

54 yaşındaki eski manken Filiz Aker, 27 Ağustos 2017 günü İstanbul Beşiktaş’ta yaklaşık bir aydır kaldığı otel odasında ünlü sunucu Vatan Şaşmaz ile birlikte ölü olarak bulundu. Olayın aydınlanmasından sonra Filiz Akel’in önce Vatan Şaşmaz’ı vurduğu sonra da kendine ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

OYNADIĞI FİLMLER

Vahşi ve Güzel (Ayşin) - 1989

Kurtlar Geceyi Sever - 1988

Sürgün - 1988

Alman Avrat 40 Bin Mark (Helga) - 1988

İnsan Avcıları - 1987

Bir Sonbahar Hikayesi (Dış İlişkiler) - 1994

FİLİZ AKER OLAYI NEDİR? VATAN ŞAŞMAZ'I NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Polis ekiplerinin yapmış olduğu detaylı araştırma kapsamında, Vatan Şaşmaz'ı öldüren ve daha sonra intihar eden Filiz Aker'in yaklaşık bir aydır aynı otelde kaldığı ortaya çıktı. Aker, Green Card sahibi ve ABD'de yaşıyor. 1963 doğumlu Aker'in ruhsatlı silahı olduğu ve olayın da bu silahla gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Görgü tanıklarının verdiği ilk bilgilere göre Filiz Aker akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yemek yerken bir telefon aldı. Teleefonun ardından odaya çıkan ve bir süre haber alınamayan Aker'i merak eden arkadaşları odaya çıktı, ancak kapı açılmadı. Otel görevlilerinin kapıyı açmasıyla korkunç gerçek ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının söz konusu otel odasında inceleme yaptığı belirtildi. İncelemelerini tamamlayan nöbetçi savcının tanık beyanlarına başvurduğu bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı kaydedildi.

İddialar göre, Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker odada tartışmaya başladıktan sonra Aker, kaçmaya çalışan Vatan Şaşmaz'a arkasından 3-4 el ateş ederek öldürdü. Daha sonra da silahı kafasına doğrultarak tetiği çekti ve intihar etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Filiz Aker’e cinayeti işlemesinde yardım eden ya da Aker’i cinayete azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını belirten savcılık, olayın tek faili olan Aker’in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.

Filiz Aker’in telefonunda yapılan incelemede ise oldukça dikkat çekici bulgulara rastlanıldı. Olaydan yaklaşık 1 ay kadar önce Aker’in telefonun arama motorundan, “Siyanür”, “Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor?”, “Kadavra bağışı nasıl yapılır?”, “Ölünce vücut neden ağırlaşıyor”, “Ölü insanın vücudu neden sertleşir”, “Silah askıları nerede satılıyor”, “Korse silah kılıfı” aramaları yaptığı ortaya çıktı.

Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz’ın olay günü ve öncesine dair konuşma ve mesajlaşma kayıtlarının da olduğu belirtilen kararda ikilinin olay günü otelde buluşmak için anlaştıkları vurgulandı. Ayrıca Şaşmaz’ın olay günü sık sık Aker’e mesaj atıp yeri hakkında, “Geliyorum”, “Az kaldı” şeklinde mesajlar attığı da tespit edildi.

Yapılan otopsi incelemesinde Vatan Şaşmaz’ın vücuduna isabet eden 4 kurşunun da öldürücü nitelikte olduğu, uzaktan atış yapıldığı ve kurşunlardan 1’inin boynuna diğer 3’ünün ise sırtına isabet ettiği belirtildi.

ESKİ MANKEN FİLİZ AKER'İN GENÇLİĞİ

FİLİZ AKER INSTAGRAMI

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FİLİZ AKER'İN CESEDİ

Beşiktaş'ta 5 yıldızlı lüks bir otelde, yaklaşık bir aydır kaldığı odada bulunan Filiz Aker'in cesedi, otopsinin ardından defnedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Vatan Şaşmaz'ı öldürmesinin ardından suç aleti silahla kendi kafasına sıkarak intihar eden Filiz Aker, olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de sunucuoyuncu Vatan Şaşmaz'ı silahla öldürüp intihar eden eski manken Filiz Aker (54) için dün Tuzla Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Aker'in yeğeni Dora Ercan, ağabeyleri Süleyman ve Sümer Bayer ile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Filiz Aker'in cenazesi Tuzla Mezarlığı'na defnedildi.

Cinayet suçundan hükümlü ağabey Sümer Bayer cenazeye izin alarak katıldı. Filiz Aker'in kendisine "Okuduktan sonra yak" diyerek bir veda mektubu bıraktığını ileri süren Bayer, "Filiz ile Vatan'ın ilişkisini biliyorum. Vatan ona 'abla' derdi. Aralarında gönül ilişkisi olsa bilirdim. Onun bana vasiyeti oldu. Bilmem gereken her şeyi bana söyledi. Bende saklı. Veda mektubu bıraktı. 'Bunları unutma' diye. Mektubu okuduktan sonra 'yak' dedi. Evde banyoda okudum. Sonra yaktım ve sifonu çektim. Benim hafızamda kayıtlı kaldı. Şu bilinsin ki bu iş böyle bitmeyecek" dedi.

VATAN ŞAŞMAZ'IN EŞİ YASEMİN ŞAŞMAZ'DAN AÇIKLAMA

Vatan Şaşmaz'ın 2015 yılında evlendiği ve 5 ay sonra bir erkek bebek dünyaya getirecek olan eşi Şaşmaz basın kuruluşlarına bir açıklama gönderdi.

Yasemin Adalı Şaşmaz'ın açıklaması şöyle:

"Sevgili eşim, bebeğimin babası, karakteri, güleryüzlülüğü, adamlığı, iyi kalpliliği, hiç bozmadığı çizgisiyle tüm Türkiye'nin ve hepinizin çok sevdiğini bildiğim; bir çoğunuzun mesai arkadaşlığı yaptığınız Vatan Şaşmaz'ın ardından hepinizin benden bir açıklama beklediğiniİn bilincindeyim.

Gerek konunun hassasiyeti, gerek yaşadığım tarifsiz acı ve hissettiklerim dolayısıyla söyleyecek çok fazla sözüm olamıyor malesef. Söyleyebileceğim ve bildiğim tek şey; en değerli varlığım eşim Vatan'ın, her zaman kalbimde, her zaman bizimle olacağıdır...

Öncelikle hepinize cenaze boyunca gösterdiğiniz anlayıştan dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonraki dönemde de, başta doğacak bebeğimiz, sonrasında ben, ailem, Safiye annem ve de Vatan'ın anısına olan saygınızdan ve sevginizden dolayı anlayışınızın devam etmesini diliyorum.

Yapılacak haberler ve yayınlanacak görüntülerin içerikleri ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesindeki tutumunuzu devam ettirmeniz, asılsız haberlere, dedikodulara prim vermemeniz, bu zor dönemde de bize verebileceğiniz en büyük destek olacaktır."

Saygılarımla

Yasemin Şaşmaz

CİNAYET VE İNTİHARA YAYIN YASAĞI

Beşiktaş'taki Conrad Otel'de ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından silahla öldürülmüş, ardından da Aker'in aynı silahla intihar ettiği belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle olaya ilişkin görüntü ve haberlere yayın yasağı getirilmesini talep etmişti.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Başsavcılığın talebi üzerine Şaşmaz ve Aker'in öldüğü olaya ilişkin basın ve yayın yasağı getirilmesine karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi; "Soruşturma kapsamında ya da başka bir şekilde çekilen görüntülerin yazılı ve görsel medya-basın yayın araçlarıyla farklı kişiler-kurumlar tarafından paylaşıldığı, bu durumun soruşturmanın gizliliğini ihlal edebilecek nitelikte olabileceği nedeniyle yayın yasağı kararı verilerek hem soruşturmanın yasanın ön gördüğü şekilde yürütülmesi hem de ölenlerin kamuoyunca bilinen şahıslar olması, şüphelilerin yakalanmasının, irtibatlarının deşifre edilmesinin, olayın aydınlatılmasının engellenmesi dolayısıyla kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geleceği dikkate alınarak basın ve yayın yasağı konulmasına... karar verilmiştir.