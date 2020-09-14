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  3. Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e övgüler: "Huzur verici"

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e övgüler: "Huzur verici"

Yeşilçam'da güzelliğiyle hafızalara kazınan ismi Filiz Akın, Fahriye Evcen'in La Vie en Rose'u seslendirdiği bir videosunu paylaşarak güzel oyuncuya övgüler yağdırdı. Güzel oyuncu Evcen bu övgülere şöyle yanıt verdi: "Siz isteyin hep söylerim"

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e övgüler: "Huzur verici"

Usta oyuncu Filiz Akın, son dönemlerin güzelliğiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen'in şarkı söylediği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e övgüler: Huzur verici

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Filiz Akın, Fahriye Evcen'e övgüler yağdırdı. Evcen'in La Vie en Rose'u seslendirdiği performansnı beğendiğini dile getiren Filiz Akın; "Güzel bir şarkı, güzel bir ses ve yurt dışından da pek çok hayranı olan güzel oyuncu Fahriye Evcen... Edith Piaf ‘tan bir şarkıyla “La Vie En Rose “ Tabii ses o kadar genç ki Edith piaf'taki o acı ve yaşanmışlık dolu sesi burukluğu yok tabii... Olsun Böyle de huzur verici" ifadelerini kullandı. 

 

 

Akın'ın kendisiyle ilgili paylaşımına teşekkür eden Evcen de Filiz Akın'a teşekkür ederek Instagram hikayesinde "Sevgili Filiz Akın ne kadar zarif. Teşekkür ederim. Siz isteyin hep söylerim" ifadesini kullandı. 

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e övgüler: Huzur verici

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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