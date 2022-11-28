Filiz Katman kimdir, Kaç yaşında, Nereli, Ne mezunu, Nerde görevli? Biyografisi

İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasalar Araştırma Merkezi İcra Kurulu Başkanı olan Filiz Katman, kimdir, Kaç yaşında, Nereli, Ne mezunu, Nerde görevli? Biyografisi

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Filiz Katman kimdir, Kaç yaşında, Nereli, Ne mezunu, Nerde görevli? Biyografisi

İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasalar Araştırma Merkezi İcra Kurulu Başkanı olan Filiz Katman. zaman, zaman Televizyon programlarına çıkarak siyasi dünya ülkeleri stratejileri konusunda yorum ve analizler de bulunarak izleyicilerin dikkatini çekerek Filiz Katman kimdir, Kaç yaşında, Nereli, Ne mezunu, Nerde görevli? Diye araştırılmaktadır. İşte detaylar

İcra Kurulu Başkanı, İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasalar Araştırma Merkezi Yrd. Prof. Dr. Filiz Katman, İstanbul Üniversitesi’nden Ekonomi Lisans (İngilizce), Marmara Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) yüksek lisans derecesine, Kara Harp Okulu’ndan Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Doktora derecesine, Yale’den sertifikalara sahiptir. Savaş, Çatışma ve Düzen Üzerine Üniversite Programı, NATO Uluslararası Okulu, NATO Terörizme Karşı Savunma Mükemmeliyet Merkezi. Türkiye’de Uluslararası Güvenlik ve Terörizm üzerine doktora yapan ilk sivil kişidir. Katman şu anda Enerji Politikaları ve Piyasalar Araştırma Merkezi’nde (EPPAM-Türkiye’deki ilk enerji politikaları ve piyasaları merkezini tasarladı), EPPAM Policy Brief’te Genel Yayın Yönetmeni ve ayrıca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak Yönetim Kurulu Başkanıdır.

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(İngilizce) İstanbul Aydın Üniversitesi’nde. Yurt içi ve yurt dışında kişisel ve proje bazında birçok ödül ve bursun sahibidir. Enerji politikası ve enerji güvenliği, terörizm, güvenlik, siyasi şiddet, siber tehditler, Kafkaslar, Avrasya, NATO konularında çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır. BBC World News’de uzman ve TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Konseyi Üyesi.

Filiz Katman'ın kaç yaşında olduğu bilinmemektedir.

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