Fillipe Soutto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fillipe Soutto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fillipe Soutto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fillipe Soutto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fillipe Soutto 11 Mart 1991 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fillipe Soutto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fillipe Soutto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fillipe Soutto'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Fillipe Soutto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fillipe Soutto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fillipe Soutto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fillipe Soutto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Atlético-MG B

1 Ocak 2011 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2013 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2013 yılında Atlético-MG

25 Eylül 2014 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2014 yılında Atlético-MG

12 Ocak 2015 yılında Náutico

31 Aralık 2015 yılında Atlético-MG

2 Şubat 2016 yılında Linense-SP

9 Mayıs 2016 yılında Atlético-MG

17 Ağu 2016 yılında Londrina-PR

31 Aralık 2016 yılında Atlético-MG

16 Ocak 2017 yılında Red Bull

5 Haziran 2017 yılında EC Vitória

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

11 Aralık 2019 yılında Ituano

31 Mayıs 2021 yılında Brusque-SC

7 Ocak 2022 yılında Botafogo-SP

Fillipe Soutto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fillipe Soutto şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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