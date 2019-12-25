Film esnasında telefonuna bakan adamı yumrukladı

Star Wars serisinin son filmi bazı eleştirmenler tarafından beğenilmese de hayranları izlemek için her şeyi göze alıyor. Kanada'da bir adam film sırasında telefonunu kontrol eden başka bir adamı yumrukladı. Yaptığı savunma ise şöyle; "Ben gerçek bir Star Wars hayranıyım. Bir yıldır bunu bekliyorum" diyerek kendini savundu.

STAR WARS HAYRANLIĞI ÖFKEYE DÖNÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Yıldız Savaşları: Skywalker'ın Yükselişi filmi her ne kadar eleştirmenlerin linç yağmuruna tutulup,beğenilmese de film bir nebze hayranları sayesinde küllerinden doğuyor. Kanada'nın Vancouver kentinde yaşanan bu garip olayda,Scotiabank sinemasında filmi izleyen Joe Bond,telefonunu istemsiz bir şekilde kontrol ettiği için bir izleyici tarafından hırpalanmaya başladı. Filmin henüz açılış sahnesinde telefonu çalan Bond,bunun sebebinin bebek bakıcısı olduğunu düşünerek kontrol etmek amacı ile telefona baktığını dile getirdi.

"SAKİNLEŞMESİNİ SÖYLEDİM AMA O YUMRUK ATTI"

Bu açıklamayı duyan seyirci ise kendini kaybedip bağırmaya başladı. Salonda bir anda ne olduğunu şaşıran Bond, yaşanan olay için "Ona sakinleşmesini söyledim ama sakinleşmedi ve sonra da yüzüme yumruk attı. Bir çok insan bu durumu gülünç bulup videoya çekti,çünkü gerçekten öyleydi." dedi.

"BU PİSLİK TELEFONU AÇSIN DİYEREK Mİ BİR SENE BEKLEDİM"

Diğer izleyiciler tarafından yuhalanan ve salondan çıkartılan öfkeli hayran ise "Ben gerçek bir Star Wars hayranıyım. Telefonunu kapat, Lanet olası aklınızı kullanın. Bir pislik telefonunu açsın diyerek mi kahrolası bir sene boyunca bekledim?" diyerek kendisini savundu.

Tartışma esnasında durdurulan film ise, öfkeli adamın dışarı çıkartılmasıyla kaldığı yerden devam etti.

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