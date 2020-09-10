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  3. Film gibi intihar! Yol kenarından sosyal mesafeyi hiçe sayarak izlediler

Film gibi intihar! Yol kenarından sosyal mesafeyi hiçe sayarak izlediler

Antalya’da bir kişi ailesiyle arasında yaşadığı sorunlar neticesinde bunalıma girip yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki siren kulesine çıkıp intihara kalkıştı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri 2.5 saat süren ikna çabalarından sonra şahsı aşağı indirmeyi başarırken çevredeki vatandaşlarda bu eylemi film gibi izledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda yaşadığı bunalım sonucu 35 metrelik siren kulesinin en yüksek noktasına çıkan M.Ç., isimli bir vatandaşın bu eylemini çevredeki vatandaşlar tiyatro oyunu gibi izledi. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını gören polis ekipleri bir yandan izleyici kitleyi uyarırken bir yandan da intihara kalkışan kişiyi aşağı indirmeye çalıştı. Yaklaşık 2.5 saat süren eylemin ardından M.Ç. isimli vatandaş kendi başına aşağı inerken o anlar da kameralara anbean kaydedildi.

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10 Eylül 2020 Perşembe 12:07
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