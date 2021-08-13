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Film setinde aşk doğdu! Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'ın sevgili olduğu ortaya çıktı!

"Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde tanışan ünlü oyuncu Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı'nın aşk yaşadıkları öğrenildi.

Film setinde aşk doğdu! Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'ın sevgili olduğu ortaya çıktı!

35 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Doğandemir'in 29 yaşındaki meslektaşı  Yağız Can Konyalı ile iki aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre,  "Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı" ve "Her Şey Aşktan" gibi projelerde başarılı performansıyla dikkat çeken güzel oyuncu Hande Doğandemir, film setinde tanıştığı Yavuz Can Konyalı ile aşk yaşamaya başladı.

Film setinde aşk doğdu! Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'ın sevgili olduğu ortaya çıktı!

İKİ AYDIR BİRLİKTELER

"Daha İyi Bir Yarın" adlı filmin setinde yakınlaştıkları söylenen Doğandemir ve Konyalı iki aydır gözlerden uzakta birlikteliklerini sürdürüyor. Çiftin birlikte olduklarını herkesten gizledikleri öğrenildi.

Konyalı üç yıldır 2015 Miss Turkey ikinci güzeli Aslı Melisa Uzun ile olan birlikteliğinin geçtiğimiz ay sonlandırmıştı.

Film setinde aşk doğdu! Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'ın sevgili olduğu ortaya çıktı!

"AŞKI İHTİYAÇ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Öte yandan 2016-2018 arasında Mert Fırat ile aşk yaşayan, son sevgilisi Kerem Arslanoğlu’ndan geçtiğimiz ocak ayında ayrılan Hande Doğandemir “Aşka çok büyük anlamlar yüklemiyorum, bir ihtiyaç olarak da görmüyorum. Hayatın bir parçası olan aşkı da zaten bir başkasına duyulan his olarak özetleyemem” demişti.

Film setinde aşk doğdu! Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'ın sevgili olduğu ortaya çıktı!

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası ise banka emeklisidir. Evin tek çocuğu olan Doğandemir, ortaokul ve lise eğitimlerini Ankara'da tamamlamıştır.

{TITLE_STRIP}Hande Doğandemir kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Film setinde aşk doğdu! Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'ın sevgili olduğu ortaya çıktı!

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

Yağız Can Konyalı 26 Eylül 1991 doğumludur. Aslen Konyalı olan Yağız Can Konyalı Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Yağızcan Konyalı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu Yağızcan Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım atmıştır. 2015 yılında rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'ne kazandı. Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki... dizisinde rol almış olan Konyalı, bu dizide Aydın karakterini canlandırmıştır. Fox TV'de ekrana gelmiş olan ve baş rollerde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağızcan Konyalı, bu dizide ise Zeki karakterini canlandırmıştır.

2017 sezonun Eylül ayından itibaren Fox TV ekranında yayınlanan Shameless dizisinin Türkiye uyarlaması olan Bizim Hikâye dizisi ile ekrana dönen Yağızcan Konyalı, Bizim Hikâye dizisinde Rahmet rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Film setinde aşk doğdu! Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'ın sevgili olduğu ortaya çıktı!

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