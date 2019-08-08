Filmlerdeki sahneleri kabul etmeyen ve kovulan ünlüler!

Bir döneme damga vuran Elveda Rumeli dizisinde 'Vahide' karakterine hayat veren Hande Subaşı, annesi yüzünden dizinin kadrosundan çıkarıldı. İddiaya göre dizi ekibi, Subaşı'nın annesinin her şeye müdahale etmesinden illallah etmişti. Diziden çıktıktan sonra yerine Berrak Tüzünataç getirilen Subaşı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu ayrılığın nedeni ne benim ekiple bir problem yaşamam, ne de annemin işlerime karışması. Tamamen sözleşmenin maddeleri konusunda kanal ile uyuşma sağlayamamış olmamız. Ekipten ayrıldığım için üzüldüm. Annemin karışmasına gelince, o bir şeye karışmıyor ama benim menajerim olarak tabi ki yanımda geliyor. 4 yıldır bu camianın içindeyim. Kendi başıma dünyayı gezdim. Annem bu sefer yanımdaydı çünkü 4 aydır menajerliğimi o yapıyor"