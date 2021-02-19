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  3. Filmleri aratmayan operasyon! Midelerinden uyuşturucu çıktı

Filmleri aratmayan operasyon! Midelerinden uyuşturucu çıktı

Muş Emniyetinin takibinde olan 2 şüpheli yapılan aramalarda üzerlerinde bir madde bulamayınca hastane kontrolünde midelerinde gizledikleri uyuşturucuyla kıskıvrak yakalandı.

Filmleri aratmayan operasyon! Midelerinden uyuşturucu çıktı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele polisleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam etmekte. 17 Şubat 2021 tarihinde otobüsten inen 2 şüpheli şahıs polis ekiplerinin dikkatini çekerek gözaltına alındı.

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EKİPLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Ekiplerin rutin arama yaptığı sırada fazla herhangi bir maddeye rastlanmazken polisler fazla tedirgin olan şüpheli hareketleri sonucu şahıslar Muş Devlet Hastanesine götürülerek beden röntgeni kontrollerinden geçirildi.

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5 PARÇA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Kontrol sonrası vücut boşluğunda yabancı cisimlerin olduğu belirlenen şüphelilerin midesinden 5 parça halinde 69,39 gram eroin ile 10,03 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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