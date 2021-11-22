Filografi Ustası İhsan Erdem, Pendik’te ikinci sergisini açtı.

Sanatçı İhsan Erdem usta olduktan sonra ilk sergisini 2019 yılında Pendik’te açtı.

Filografiden oluşan yeni eserlerini Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergi 28 Kasım’a kadar açık kalacak. Sergide önceki eserlerle ve yenileriyle birlikte 60 eser yer alıyor.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ UNUTULMADI

Osmanlı’dan Atatürk’e, Kabe’den 15 Temmuz kahramanlarına kadar farklı dönem ve temalar üzerine eserlerin bulunduğu sergide en dikkat çekenler arasında Esma’ül Hüsna yer aldı. Esma’ül Hüsna eserini 9 ayda tamamlayan sanatçı bu eseri için 50 bin çivi kullandı. Yine dikkat çeken ve duygulandıran bir diğer eseri daha önceki sergisinde de yer alan 15 Temmuz şehidi Yalçın Aran’a ithafen yaptığı filografisi oldu. Pendik Belediyesi personeli olan Yalçın Aran 15 Temmuz hain darbe girişimine direnirken şehit olmuştu.