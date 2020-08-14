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Filstin: İsrail ile yapılan anlaşmayı kınamıyorsan istifa et!

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında imzalanan anlaşmayı kınayan bir açıklama yapmadığı için Arap Birliği Genel Sekreteri'ne istifa çağrısında bulundu.

Filstin: İsrail ile yapılan anlaşmayı kınamıyorsan istifa et!

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'a istifa çağrısında bulundu. Çağrının sebebini  Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan anlaşma olduğunu belirten Ureykat, bu normalleşme anlamasının imzalanmasını kınayan bir konuşma yapmadığı takdirde Gayt'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Filstin: İsrail ile yapılan anlaşmayı kınamıyorsan istifa et!

"FİLİSTİN SIRTINDAN VURULDU"

Filistin Televizyonunda yaptığı açıklamada, Filistin topraklarının  geleceğini belirleme yetkisinin Filistin halkında olması gerekliliğini savunan Saib Urekayt, İsrail ile BAE tarafından imzalanan anlaşmanın Filistin halkını sırtından vurduğunu belirterek, "Ebu Gayt'ın, İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir açıklama yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde istifa etmelidir." dedi.

Filstin: İsrail ile yapılan anlaşmayı kınamıyorsan istifa et!

"FİLİSTİN VE KUDÜS KURBAN OLMAYACAK"

Aynı zamanda BAE, İsrail ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamayı 'Siyonist harekete katılma açıklaması' olarak nitelendiren Urekayt, açıklamasında, " Filistin ve Kudüs, bölge dışı siyasi odakların tapınaklarına sunulacak bir kurban olmayacak. Filistin ve Kudüs tüm Arap ve İslam başkentlerinden daha önemlidir." ifadelerini kullandı.



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