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  3. Filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesi! Sağlık kahramanları virüsün izini sürüyor

Filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesi! Sağlık kahramanları virüsün izini sürüyor

Samsun'da sağlık kahramanlarının zorlu hava koşullarına rağmen, çalışmaları devam ediyor. Kar yağışına rağmen çalışmalarını aksatmayan ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesi! Sağlık kahramanları virüsün izini sürüyor

Samsun'da filyasyon ekipleri yağmur-kar demeden çalışmalarına devam ediyor. Yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarını aksatmayan ekipler, toplum sağlığını korumak için büyük bir fedakarlık sergiliyor.

SALGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Samsun Valiliği'nden yapılan paylaşımda, filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesi gözler önüne serildi. Açıklamada, "Filyasyon ekiplerimiz, toplum sağlığının korunması amacıyla yağmur-kar demeden sahanın her alanında titizlikle virüsün izini sürüyor. Bizler de, salgınla mücadelenin fedakar kahramanlarına destek olmak için tüm alanlarda alınan tedbir ve kurallara eksiksiz riayet edelim, Kovid-19 testimiz pozitif çıkmış ise belirtilerin başlangıcından iki gün öncesine kadar temas ettiğimiz kişileri kendilerini takip etmeleri için bilgilendirelim ve filyasyon ekiplerimize temaslı listesini kimseyi atlamadan verelim" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesi! Sağlık kahramanları virüsün izini sürüyor

Filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesi! Sağlık kahramanları virüsün izini sürüyor

Filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesi! Sağlık kahramanları virüsün izini sürüyor

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