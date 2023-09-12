Final maçında Fenerbahçe’yi yenen Kasımpaşa, şampiyon oldu

Geleceğin yıldız adayı futbolcuları, "Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası'nda boy gösterdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Final maçında Fenerbahçe’yi yenen Kasımpaşa, şampiyon oldu

Geleceğin yıldız adayı futbolcuları, "Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası'nda boy gösterdi. Turnuvanın şampiyonu final maçında Fenerbahçe U14 Takımı'nı 1-0 yenen Kasımpaşa U14 Takımı oldu. Kasımpaşa'ya şampiyonluğu getiren golü Ömer Faruk Cengiz attı.

Ekim ayında başlayacak olan U14 ligi öncesi Türkiye'nin önde gelen takımları Gölcük'te düzenlenen Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası'nda buluştu. Çekişmeli mücadelelerin oynandığı turnuvaya Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Başakşehir, Samsunspor, Karagümrük, Adana Demirspor, Kocaelispor ve Gölcük Karadeniz takımları katıldı. İki gurup halinde yapılan maçlarda guruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çapraz eşleşme ile yarı final oynadı. Yarı finalde galip gelen Fenerbahçe ve Kasımpaşa finalde kozlarını paylaştı.

Şampiyonluğu getiren gol Ömer Faruk Cengiz'den geldi

Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol, 20. dakikada Ömer Faruk Cengiz'den geldi. Yaklaşık 25 metreden Fenerbahçe kalecisini avlayan Ömer Faruk, takımına şampiyonluğu getirdi. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Kasımpaşalı futbolcular, mutluluklarını aileleri ve hocaları ile paylaştı. Kupa törenin ardından Kasımpaşa U14 Teknik Direktörü Fırat Coşkun, tüm sporcuları tek tek kutladı.

Murat Cinemre: "Turnuva amacına ulaştı"

Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası'nı düzenleyen Murat Cinemre, yaptığı açıklamada, "Gölcük Karadeniz Spor olarak, Bu turnuvayı her sene yapıyoruz. Çok özel takımlar geldi turnuvaya. Tamamı Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Başakşehir, Samsunspor, Karagümrük, Adana Demirspor ve ilimizin takımı Kocaelispor katıldı. Çok güzel ve maçlar oldu. Bir de bu çocuklar Türkiye şampiyonası oynayacak. Türkiye şampiyonası öncesi öncesi bu maçlar çok değerliydi. Bu anlamda çok harika atmosferde geçti maçlar. Ben bu turnuvanın amaca ulaştığını düşünüyorum. Katılan takımlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Toprak Adatepe: "Bir sonraki hedefimiz Türkiye şampiyonası"

Yaptığı kurtarışlarla turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Toprak Adatepe, "En iyi kaleci seçildiğim için Kerem hocama çok teşekkür ederim. Onun sayesinde seçildim. Takım olarak biz zaten iyi bir takımız. Stres yapmadık, panik yapmadık. Golümüzü atıp, rahat rahat oyunumuza baktık. Fenerbahçe'yi 1-0 yendik. Bu daha ilk oldu. Tabii ki başarıların devamı gelecek. Bir sonraki hedefimiz Türkiye şampiyonası" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Cengiz: "Hedefim milli takım"

Turnuvada attığı şık golle Kasımpaşa'ya şampiyonluğu getiren Ömer Faruk, "Öncelikle çok mutluyum. Hocalarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettik. Hakkımız olanı aldık. Biz iyi bir takımız. Fırat hocamız maçtan önce bizi motive etti. "Siz iyisiniz, bu maçı alacaksınız" dedi. Biz de çıkıp aldık. Bu şampiyonluğun benim golümle gelmesi, beni ayrıca mutlu etti. Bundan sonraki hedefim U14 Milli Takımı" şeklinde konuştu.

U14 Milli Takımı radarına giren oyuncular

Turnuvada oynadıkları oyunla göz dolduran oyuncular, bu seni kurulacak olan Türkiye U14 Milli Takımı teknik heyetinin de radarına girdi. Fenerbahçe'den Yusuf Kaya, Eren Bulut Meyre, Ahmet Aydın ve Güney Kakiz, Kasımpaşa'dan Toprak Adatepe, Ömer Faruk Cengiz milli takım hocalarının dikkatini çekmeyi başardı.

Yatırımlar meyvesini vermeye başladı

Yaklaşık 2 yıldır alt yapıya önemli yatırımlar yapan Kasımpaşa Futbol Kulübü, bu yatırımların meyvesini almaya başladı. Kasımpaşa altyapı antrenörlerinin bularak geliştirdiği genç futbolcular, başarılı olmaya devam ederken, milli takım yetkililerinin de radarına girdi.

Kasımpaşa Futbol Kulübü CEO'su Serkan Reçber'in hedefi de alt yapıdan yetişerek 16 yaşında A takımda oynayan Yasin Özcan'dan sonra alt yapıdan yetiştirilen oyuncuları A takıma monte etmek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çocuklara özel basketbol kampı düzenlendi
Çocuklara özel basketbol kampı düzenlendi
Osmangazi’de kaykay coşkusu
Osmangazi’de kaykay coşkusu
Manisa BBSK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Manisa BBSK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
ALKÜ milli sporcusu Salih Korkmaz, Türkiye rekoru kırdı
ALKÜ milli sporcusu Salih Korkmaz, Türkiye rekoru kırdı
Son Haberler
Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı
Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı
Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Açık hava sinemasında ’Buğday Tanesi’ duygu dolu gözlerle izlendi
Açık hava sinemasında ’Buğday Tanesi’ duygu dolu gözlerle izlendi
Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseriyle kutladı
Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseriyle kutladı
Ege Yıldızları Kızlar Hokey takımı kupa almaya devam ediyor
Ege Yıldızları Kızlar Hokey takımı kupa almaya devam ediyor
Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bakıma alındı
Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bakıma alındı
Melikgazi Kayseri Basketbol ilk haftaya hazır
Melikgazi Kayseri Basketbol ilk haftaya hazır
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit’i 75-60 yendi
Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit’i 75-60 yendi
Levent Sürme: "İtalya karşısında da atak futbol oynayacağız"
Levent Sürme: "İtalya karşısında da atak futbol oynayacağız"
Futbol camiası şokta! Dünya yıldızı Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı! futboldan men cezası alabilir
Futbol camiası şokta! Dünya yıldızı Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı! futboldan men cezası alabilir
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!