Finalde Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe kupasını aldı

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe kupasını aldı.

Malatya'da oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 25-20, 25-18, 20-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde ilk olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli Salva Higaldo Oliva'ya Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından plaket verildi. Törende, ikinci olan Galatasaray'ın oyuncularına madalyaları Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan verdi. Platforma çağrılan Fenerbahçeli oyunculara ise ilk olarak Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat madalyalarını iletti. Ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Türkiye Voleybol Federasyonu Mehmet Akif Üstündağ, sarı lacivertli voleybolcuları tebrik ederek kupayı takım kaptanı Ulaş Kıyak'a verdi. Kupa seremonisinin ardından Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcular fotoğraf çektirerek kupayı taraftarlarıyla birlikte kutladı. Kupa şampiyonu Fenerbahçe Voleybol Erkek takımı 2020'de CEV Kupasında Türkiye'yi temsil edecek.

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DHA