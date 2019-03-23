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Finalin adı Eczacıbaşı Vitra - Fenerbahçe Opet

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Vakıfbank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, finalde Eczacıbaşı Vitra'nın rakibi oldu.

Finalin adı Eczacıbaşı Vitra - Fenerbahçe Opet

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Vakıfbank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, finalde Eczacıbaşı Vitra'nın rakibi oldu.

Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Cihat Küçükboyacı xx

Vakıfbank: Cansu xx, Zhu xxx, Zehra xx, Sloetjes xx, Robinson xxx, Kübra xx, Gizem xx, Ayça xx, Buket xx, Ebrar x, Rasic xx, Tuğba xx

Fenerbahçe Opet: Bricio xx, Nur xx, Polen xxx, Rabadzhieva xxx, Eda xx, Ana xxx, Melis xx, Merve xx, Fatma xx, Vargass xx, Sıla xx

Setler: 25-17, 21-25, 21-25, 31-29, 13-15

Süre: 142 dakika (23, 28, 31, 40, 20)

Finalin adı Eczacıbaşı Vitra - Fenerbahçe Opet

Finalin adı Eczacıbaşı Vitra - Fenerbahçe Opet

Kaynak: İHA

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