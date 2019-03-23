Finalin adı Eczacıbaşı Vitra - Fenerbahçe Opet
Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Vakıfbank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, finalde Eczacıbaşı Vitra'nın rakibi oldu.
Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Vakıfbank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, finalde Eczacıbaşı Vitra'nın rakibi oldu.
Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Cihat Küçükboyacı xx
Vakıfbank: Cansu xx, Zhu xxx, Zehra xx, Sloetjes xx, Robinson xxx, Kübra xx, Gizem xx, Ayça xx, Buket xx, Ebrar x, Rasic xx, Tuğba xx
Fenerbahçe Opet: Bricio xx, Nur xx, Polen xxx, Rabadzhieva xxx, Eda xx, Ana xxx, Melis xx, Merve xx, Fatma xx, Vargass xx, Sıla xx
Setler: 25-17, 21-25, 21-25, 31-29, 13-15
Süre: 142 dakika (23, 28, 31, 40, 20)
Kaynak: İHA
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