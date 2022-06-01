Finalissima: İtalya 0- 3 Arjantin| Maç sonucu, özeti

Liglerin sona ermesinin ardından milli maçlarla heyecan sürüyor. Bu kapsamda EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya, Copa America'da yıllar sonra şampiyon olan Arjantin ile büyük final olarak adlandıran (Finalissima) maçı kapsamında karşı karşıya geldi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 29 yıl sonra yeniden oynanan maçı, 3-0 Arjantin kazandı.

Arjantin'in gollerini, 28. dakikada Lautaro Martinez, 45+1'inci dakikada Di Maria ve 90+4'üncü dakikada Dybala kaydetti.

Arjantin böylece Avrupa ile Güney Amerika şampiyonları arasında oynanan 3. karşılaşmada 2. defa kupanın sahibi oldu.

Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 2 kez karşılaşmıştı. 1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te ise Arjantin, Danimarka'yı yenmişti.

İtalya - Arjantin maçının özetini izlemek için tıklayınız.

(AA)