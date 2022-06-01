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Finalissima: İtalya - Arjantin maçı canlı izle | İtalya - Arjantin maçı S Sport canlı yayın izle linki

UERO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya ile Copa America'yı kazanan Arjantin, Finalissima adıyla yapılan maçta karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için İtalya - Arjantin maçı S Sport canlı yayın izle linki haberimizde...

Finalissima: İtalya - Arjantin maçı canlı izle | İtalya - Arjantin maçı S Sport canlı yayın izle linki

Liglerin sona ermesinin ardından milli maçlarla heyecan sürüyor. Bu kapsamda EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya, Copa America'da yıllar sonra şampiyon olan Arjantin ile büyük final olarak adlandıran (Finalissima) maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için İtalya - Arjantin maçı canlı izle | İtalya - Arjantin maçı S Sport canlı yayın izle linki haberimizde... 

Finalissima: İtalya - Arjantin maçı canlı izle | İtalya - Arjantin maçı S Sport canlı yayın izle linki

FİNALİSSİMA: İTALYA - ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE 

EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America'yı kazanan Arjantin arasında oynanan Finalissima maçı 1 Haziran 2022 Çarşamba günü karşı karşıya geliyor. Wembley Stadyumu'nda Türkiye saati ile 21.45'te başlayan maçı hakem Piero Daniel Maza Gómez yönetiyor. Gómez'in yardımcılıklarını ise Christian Schiemann ve Claudio Rios yapıyor. 

FİNALİSSİMA: İTALYA - ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE 

İTALYA - ARJANTİN MAÇI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America'yı kazanan Arjantin arasında oynanan Finalissima maçı  S Sport kanalından şifreli olarak ekranlara geliyor.

Zorlu mücadelenin yayımlandığı S Sport kanalı, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İTALYA - ARJANTİN MAÇI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MUHTEMEL İLK 11

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori

Arjantin: E. Martínez; Foyth, Romero, Otamendi, Tagliafico﻿; De Paul, Rodríguez, Lo Celso; Messi, L. Martínez, Di María

Bölge Gündem Editör Ekibi
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