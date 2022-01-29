Finans Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Finans Analisti maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Finans Analisti pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Finans Analisti nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Finans Analisti olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Finans Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Finans Analisti Maaşları

Finans Analisti maaşı ortalama olarak aylık 11400_TL'dir. En düşük Finans Analisti maaşı 8800_TL, En yüksek ise 14000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Finans Analisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2413.02

Meslek Adı :

Finans Analisti

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Finans Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı

: Finans analisti, işletmelerin nakit ihtiyaçlarının ne oranda öz kaynaklarla ve ne oranda yabancı kaynaklarla sağlanacağını ve bu kaynakların nerelerden temin edilip hangi amaçlarla kullanılacağını ortaya koyan, mali analizler yapan ve bu analiz sonuçlarını raporlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Finans Analisti, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bütçe ile fiili durum arasındaki farkları raporlamak ve yönetime bildirmek,

b) Haftalık, aylık fiili durum ve bütçe karşılaştırması yapmak, yıllar bazında analizleri gerçekleştirmek,

c) Ürün ve bölüm ağırlıklı maliyet/verimlilik analizlerini hazırlamak,

d) Müşteri, ürün, marka ve kategori karlılıklarını analiz etmek ve yönetime raporlamak, e) İç denetim faaliyetlerini yürütmek ve raporlamalarını gerçekleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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