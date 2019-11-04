Finans dışı kesim net döviz pozisyon açığı 578 milyon dolar arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Ağustos ayında bir önceki aya göre 578 milyon dolar artarak 183 milyar 201 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Ağustos ayı "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" verisini açıkladı. Buna göre; Ağustos dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Temmuz değerlerine göre varlıklar 2 milyar 2 milyon dolar, yükümlülükler 1 milyar 424 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 183 milyar 201 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Temmuz dönemine göre 578 milyon dolar arttı.

Ağustos dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 798 milyon dolar, 1 milyar 302 milyon dolar azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 81 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 2 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 377 milyon dolar, 351 milyon dolar ve 696 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 424 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ağustos döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz dönemine göre 250 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 627 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 25 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 22 milyon dolar azaldı.

Ağustos döneminde kısa vadeli varlıklar 101 milyar 176 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 91 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 9 milyar 502 milyon dolar gerçekleşerek Temmuz dönemine göre 1 milyar 308 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 30 düzeyinde oldu.

Kaynak: İHA