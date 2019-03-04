Finans dışı şirketlerin döviz açığı 197 milyar dolara geriledi

Türkiye'de finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyon açığı Aralık ayı sonunda, Kasım 2018 dönemine göre 2 milyar 168 milyon dolar azalarak 197 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın, Aralık dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki şirketlerin döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Kasım 2018 değerlerine göre varlıklar 1 milyar 102 milyon doları artarken, yükümlülükler 1 milyar 66 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 197 milyar 845 milyon dolar oldu."

Merkez Bankası verilerine göre;

- varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 387 milyon dolar ve 153 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 459 milyon dolar azaldı, sonuç olarak varlıklar 1 milyar 102 milyon dolar arttı.

- yükümlülük bazında da; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 15 milyon dolar ve 150 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 99 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 66 milyon dolar azaldı.

- yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Aralık 2018 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Kasım 2018 dönemine göre 1 milyar 463 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 2 milyar 478 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 52 milyon dolar azaldı.

- Aralık 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 94 milyar 776 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 295 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 4 milyar 481 milyon dolar ile, Kasım 2018 dönemine göre 2 milyar 514 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde. (Grafik)

DHA