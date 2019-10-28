Finans yöneticileri 2020'de ekonomik büyüme bekliyor

EduPlus tarafından düzenlenen 7'nci Mali İşler ve Finans Çalışanları zirvesi tamamlandı. Zirvede konuşan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fikret Cömert, "Finans yöneticileri olarak ülkemize ve ülkemizin büyümesine güveniyoruz. 2020 yılında bir büyüme beklentimiz var" dedi. Zirveye şirketlerin finans bölümünde çalışan üst düzey yöneticiler ve çalışanlar katıldı

Zirvede 2020 İçin Öngörü ve Tavsiyer" konulu panelde 2020 için öngörüler paylaşıldı. 7'inci Mali İşler ve Finans Çalışanları Zirvesi'nde konuşumacı panelistler 2020 Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fikret Cömert ve CFO'lar gündemi yorumladı.

Parnelde Fikret Cömert'e, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Birimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Cüneyt Dirican, KOÇ Sistem Mali İşler Müdürü Erkut Tekinkaya ve Coşkunöz Holding Mali İşler Direktörü Siyami Altunbaş eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren panelde katılımcılar konuşmacılara finans konusundaki sorularını iletti. Fikret Cömert yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevinerek gördüm ki aslında ülkemizin içinde bulunduğu ve önümüzdeki döneme yönelik risklerine rağmen hepimiz geleceğe pozitif bakıyoruz. Ülkemize ve ülkemizin büyümesine güveniyoruz. 2020 yılına doğru bir büyüme beklentimiz var. İnsanların beklentileri ileride gerçekleşecek olanı belirler. Böyle bir zirvede bir araya gelmek insanların birbirinden fikir ve görüş alabilmesi çok önemlidir. Özellikle sektör içerisinde üst düzey kadrolara yetişmekte olan arkadaşlarımız açısından daha da önemli. Çünkü belirli tecrübeleri görüp birinci elden duyma şansı ediniyorlar. Ondan sonra da kendi kariyer yollarında bunları kullanma şansları elde ediyorlar. O yüzden çok kıymetli."

"ÖĞRENCİLER SEKTÖR ÇALIŞANLARI İLE İLETİŞİM KURABİLİYOR"

Fikret Cömert, "Yıllar öncesine dönüyorum, kendi öğrenciliğime bakıyorum. Sektörlerden profesyoneller geldiği zaman onları dinlediğimiz zaman geleceğe dönük planlarımız şekillenirdi. Çünkü öğrenciyken bir şirkette neler olur, gerçek anlamda neler yapılır birinci elden tecrübe edinemiyorsunuz. Sektör temsilcileri geldiği zaman belirli bir interaktif iletişim kurabiliyorsunuz. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız için çok çok önemli. Çünkü bu arkadaşlarımız 1994 krizini yaşamadılar, 2001 krizini yaşamadılar. Son dönemde olan birçok dalgalanmayı ve bunlarla nasıl başa çıkabileceklerini yaşamadılar. Ancak bizlerden duyabiliyorlar. İleride bu duydukları ile kendileri bir şeyler yaşadıklarında insanlar böyle dediler deyip yollarını daha sağlıklı çizme şansları olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA