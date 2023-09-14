Fındığa alternatif dikti, ilk hasadını yaptı

DÜZCE – Düzce'de fındığa alternatif olarak üretimine başlanan süper meyve aronya ilk hasat yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fındığa alternatif dikti, ilk hasadını yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de fındığa alternatif olarak üretimine başlanan süper meyve aronya ilk hasat yapıldı. Faydaları saymakla bitmeyen meyve, bahçede 250 TL manavlarda ise 400 TL'den alıcı buluyor.

Düzce'nin Bataklı Çiftlik köyünde 3 dönümlük alan üzerinde 3 yıl önce üretimine başlanan "aronya" meyvesinde ilk hasat yapıldı. 200 kilo aronya toplayan Düzceli çiftçi Samim Yavuz, tarlalarında fındığa alternatif bir ürün olması için bu meyveye yöneldiklerini ifade etti.

Yavuz, "2020 yılında bu fidanların dikimini gerçekleştirdik. Aronya tıbbi aromatik bir bitki. Alternatif bir ürün olur düşüncesiyle diktik. Diğer bahçelerimizde kavak ve fındık ekili. Farklı bir ürün olduğu için bunu tercih ettik. Bir zahmet olmadan olmuyor. Tarlanın bakımını genel anlamda yapmak gerekiyor ama aronyanın da özellikle sulama ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla sulama teşkilatı yani damlama sistemi kuruldu. Her akşam 1 saat ile 45 dakika arasında bir sulama sistemini çalıştırıyoruz. Bunun haricinde genel bir temizliğini yapmak gerekiyor. Tarlamız ürünü kabul ettiği için ot mücadelesi yapıyoruz. Fındıktan zor olduğu söylenemez. Tabii bir emek vermek gerekiyor" dedi.

"İlerleyen yıllarda 2 ton arasında verim bekliyoruz"

Aronya ağaçlarının ilerleyen yıllarda daha yüksek verim vereceğini öngören Samim Yavuz, "Bu ürünü tercih etmemizde ki en büyük sebep aromatik bir ürün olması. Belki fındıktan veya çiftçinin ektiği biçtiği ürünlerden daha fazla getirisi olabilecek bir ürün olarak değerlendirmek gerekiyor. Ekonomik olarak daha iyi diyebiliriz. İlk 3 sene belki ürün vermeyebiliyor. Daha sonraki yıllar ürün artık verim göstermeye başlıyor. 4 veya 5. yılda tamamen oturmuş oluyor. Aronyanın şu anda ekili olduğu alan 3 bin metrekarelik bir alan. Yani 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Her yıl ürünün verimi giderek artacak. Bu sene ilk ürünleri alıyoruz. 150 ila 200 kilogram arasında bir verim almış olacağız ama ilerleyen yıllarda 1.5-2 ton arasında verim vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kilosu 150 ila 250 arasında değişiyor"

Aronya meyvesinin kilo fiyatının 150 ila 250 lira arasında değiştiğini belirten Yavuz, "Şu anda ürünün fiyatı 150 ila 250 lira arasında değişiyor. Kurutulmuş olması fiyat değişikliği yapıyor. Bu aralıkta gidiyor. Marketlerde ise kilosu 400 liraya kadar çıkıyor. Aronya meyvesi kan dolaşımını düzenleyici bir etkisi var. Özellikle bağışıklığı düzenleyen bir etkisi var. Bunu da belli bir oranda tüketmek gerekiyor. Bağışıklığı güçlendirmek amacıyla sürekli kullanılırsa ters bir etki yapabilir. Bunun tüketilmesi gereken miktar sabah 20 ila 25 arasında. Akşam'da 20-25 adet tüketilebilir. Bu durumda bağışıklığı güçlendirici etkisi görülebiliyor" diye konuştu.

"Ürün kendisini tanıtıyor"

Aronyanın kendini tanıtma sürecinde olduğunu dile getiren Yavuz, "Ürün şu anda kendisini tanıtan bir süreci yaşıyor. Bu meyveyi tüketmesi gereken insanlar tam bilmiyorlar. Üretici potansiyelinde olan insanlarda durumu tam bilmiyorlar. Durumu öğrenmeye çalışıyorlar. Aronyanın ana vatanının Amerika ve Rusya'nın kuzey bölgeleri olduğu biliniyor. Avrupa'da da Polonya ve Almanya'da yoğun bir şekilde ekildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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