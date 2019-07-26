Fındık alım fiyatı üreticiyi memnun etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun kalite fındık 17 TL, levant kalite fındığın 16,50 TL'den alınacağını açıklaması, üreticileri memnun etti. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fiyatın erkenden açıklanmasının önemine dikkat çekerek memnun edici bulduğu fiyat için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Giresun kalite fındığın 17 TL, levant kalite fındığın 16,50 TL'den alınacağını açıklaması fındık üreticilerini sevindirdi. Üreticiler, TMO'nun devrede olarak müdahale alımı yapmasının önemli olduğunu belirterek, fiyatın erken açıklanmasının da sevindirici olduğunu söyledi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üretici bahçeye girmeden önce fiyatın açıklanmasının önemli olduğunu belirterek, "Uzun süreden beri vermiş olduğumuz mücadele haklı sesimiz karşılık buldu. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün levant kalite fındık 16.50 TL, Giresun kalite fındık 17 TL olarak açıklandı. En önemlisi TMO'nun bayramdan sonraki ilk mesai gününde alım müdahalesi yapacağı yönünde de bir açıklama oldu. Bu da bizi ayrıca çok sevindirdi. Bu fiyatların sonucunda TMO'nun da alımıyla beraber serbest piyasada fındık fiyatları 17-18 TL bazında işlem görmeye başlayacaktır. Üreticilerimiz bol ve hayırlı kazançlar elde edecek. Üreticimize bayram müjdesi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ÜRETİCİDEN TEŞEKKÜR

Fındık üreticisi Sıtkı Çamaşlıoğlu da maliyetin yüksek olması nedeniyle üreticiler olarak 20 lira fiyat beklediklerini ancak açıklanan fiyatında gayet makul seviyede olduğunu kaydederek, "Fındıkta maliyet yüksek, 20 lira fiyat beklentisi vardı ama bu fiyat da güzel. En azından TMO yine devrede ve bu sene fiyatı da erkenden açıkladılar. Bu fiyatla artık hesabımızı daha rahat yapabileceğiz, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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DHA