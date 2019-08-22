Fındık başağı toplamaya diyerek evden çıkan 79 yaşındaki yaşlı kadın kayboldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındık başağı toplamaya diyerek evden çıkan ve yaklaşık 7 saattir kayıp olan 79 yaşındaki Emine Köse isimli yaşlı kadını bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu.

Olay, dün akşam Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turnalı Mahallesinde ikamet eden 79 yaşındaki Emine Köse, kendi bahçelerine fındık başağı toplamaya gidiyorum diyerek evinden çıktı. En son yaşlı kadın torunu tarafından akşam saat 18.00 sıralarında bahçede çalışırken görüldü. Daha sonrasında evine dönmeyen kadını merak eden yakınları, Köse'yi bahçede bulamayınca kendi imkanları ile arama çalışmalarına başladı. Yakınları tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine durum jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler başta olmak üzere mahalleli de yaklaşık 7 saattir, evden çıkarak bir daha haber alınamayan 79 yaşındaki Emine Köse'yi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kaybolan Köse'nin, en son akşam saat 18.00 sıralarında bahçede fındık başağı yaparken torunu tarafından görüldüğünü söyleyen Tunalı Mahallesi Muhtarı Ferdi Akgün, "Emine Köse fındık başağı yaparken saat 18.00 sıralarında torunu tarafından görülmüş. Kendisine 19.00'dan sonra tekrar ulaşılamamış olup saat 20.00'dan beri arama çalışmaları sürüyor. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra mahalleli olarak bizlerde arama çalışmalarına destek veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA