Fındık Budamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fındık Budamacı görev tanımı nedir, Fındık Budamacı ne iş yapar, Fındık Budamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fındık Budamacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fındık Budamacı Tanımı;

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Fındık Budamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Fındık Budamacı Maaşları

Fındık Budamacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fındık Budamacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fındık Budamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.53

Meslek Adı :

Fındık Budamacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fındık ağacını tanıyan, ağaca uygun budama tekniklerini bilip uygulama becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fındık Budamacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fındık Budamak,

b) Fındık Budama Çeşitlerini Bilmek ve Fındığın Bakımlarını Yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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