Fındık diyarı Ordu’da ’çay’ hasadı

Türkiye'nin en fazla fındık yetiştirilen ili Ordu'nun Perşembe ilçesinde 5 mahallede 95 dekar alanda yılda yaklaşık 150 ton civarında çay üretimi gerçekleştirilen çay hasadı başladı.

Çay hasadının başlaması sebebiyle açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iki ana ürününün fındık ve çay olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin çay üretimi ve tüketimi alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğunu, bölgede başta Rize ili olmak üzere Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde toplam 200 bin civarında üretici tarafından çay üretimi gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, "Ülkemizde Karadeniz bölgesinin özel iklim ve toprak koşullarına sahip olması sebebiyle, Doğu Karadeniz'e özgün bir çayın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bölgenin çaya kattığı kalite özelliklerinden belki de en önemlisi, Doğu Karadeniz Bölgesi ikliminin doğal çay zararlılarının gelişimine pek fırsat vermemesidir. Tropikal kuşakta yer alan dünyadaki diğer çay yetiştirilen bölgelerle karşılaştırıldığında çok daha soğuk ve karlı geçen Doğu Karadeniz kışları sayesinde, hastalık ve zararlılarla kimyasal mücadeleye gerek kalmamakta, dolayısıyla Türk çayında pestisit kalıntısı bulunmamaktadır. Bu durumda Türk çayını benzersiz kılmaktadır" dedi.

Ordu'da Perşembe ilçesinde 5 mahallede 95 dekar alanda yılda yaklaşık 150 ton civarında çay üretimi gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, "Özellikle Ordu Büyükşehir Belediyemizin desteği ile birlikte ilimizde çay üretim alanlarını artırmak ve ilimizde üretilen çayı marka haline getirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu noktada da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e seçildiği günden bugüne tarıma verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu alanda da hep birlikte önemli çalışmalar gerçekleştirip çayın ilimiz ekonomisine katkısını artıracağız" diye konuştu.

Çay hasat törenine Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, ilçe protokolü ve çok sayıda üretici katıldı.

Kaynak: İHA