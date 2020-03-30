Fındık Dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fındık Dolması

Gelinim Mutfakta'da yeni haftada gelinler Fındık Dolması yapacak. Gelinlerin yapacağı Fındık Dolması ise çeyrek altını almalarını sağlayacak. İşte 30 Mart Pazartesi Fındık Dolması tarifi.

FINDIK DOLMASI MALZEMELERİ

1 demet karalahana

2 su bardağı fındık

1 çay bardağı pirinç

1 adet soğan

1 avuç kuş üzümü

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

Pişirmek için

Et suyu

Üzeri için

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı,

Toz kırmızı biber

FINDIK DOLMASI YAPILIŞI:

Karalahanaları yumuşamaları için bir tencerede hafifçe haşlayın. Haşlanan karalahanaların ortasındaki damar kısımlarını keserek çıkartmak yerine sarabilecek gibi olsun diye biraz ezin.

Bir tava alıp, robottan geçirdiğiniz fındıkları kavurmaya başlayın. Tereyağı, pirinç, tuz, kuş üzümü, zerdeçal ve karabiberi ekleyin. Beraber kavurun ve bir tabağa aktarın.

Boşalan tavanıza az miktarda su koyun, ince ince doğradığınız soğanı suda öldürün, şeffaflaşıncaya kadar pişirin.

Üzerine az et suyu ve tabaktaki fındıklı malzemeleri ekleyip beraber kavurun.

Pişen malzemelerinizle karalahanaları sarıp, tencerenize yerleştirin. Üzerine su ve et suyu ekleyip, pişmeye bırakın. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızarttığınız pul biber ile servis edin.