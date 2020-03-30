Fındık Dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fındık Dolması
Fındık Dolması malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Fındık Dolması nasıl yapılır? İşte tarifi..
Gelinim Mutfakta'da yeni haftada gelinler Fındık Dolması yapacak. Gelinlerin yapacağı Fındık Dolması ise çeyrek altını almalarını sağlayacak. İşte 30 Mart Pazartesi Fındık Dolması tarifi.
FINDIK DOLMASI MALZEMELERİ
- 1 demet karalahana
- 2 su bardağı fındık
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 adet soğan
- 1 avuç kuş üzümü
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- Pişirmek için
- Et suyu
Üzeri için
- Sarımsaklı yoğurt
- Tereyağı,
- Toz kırmızı biber
FINDIK DOLMASI YAPILIŞI:
Karalahanaları yumuşamaları için bir tencerede hafifçe haşlayın. Haşlanan karalahanaların ortasındaki damar kısımlarını keserek çıkartmak yerine sarabilecek gibi olsun diye biraz ezin.
Bir tava alıp, robottan geçirdiğiniz fındıkları kavurmaya başlayın. Tereyağı, pirinç, tuz, kuş üzümü, zerdeçal ve karabiberi ekleyin. Beraber kavurun ve bir tabağa aktarın.
Boşalan tavanıza az miktarda su koyun, ince ince doğradığınız soğanı suda öldürün, şeffaflaşıncaya kadar pişirin.
Üzerine az et suyu ve tabaktaki fındıklı malzemeleri ekleyip beraber kavurun.
Pişen malzemelerinizle karalahanaları sarıp, tencerenize yerleştirin. Üzerine su ve et suyu ekleyip, pişmeye bırakın. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızarttığınız pul biber ile servis edin.
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