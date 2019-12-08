Fındık fabrikasında yangın (2)
Ordu'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasının fındık kavurma bölümünde, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.30'da söndürüldü.
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Ordu'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasının fındık kavurma bölümünde, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.30'da söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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Kaynak: DHA
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