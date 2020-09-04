Fındık ihracatında İtalya ilk sırada​​​​​​​

İtalya, fındık ihracatında Almanya'yı geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl fındık ihracatında ilk sırada olan Almanya, bu yıl ikinci sıraya geriledi. Türkiye, son yıllarda en fazla fındık ihracatını Almanya’ya yaparken bu sezon en fazla ihracatı İtalya’ya yaptı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (KFMİB) verdiği bilgilere göre, dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 1 Eylül 2019-31 Ağustos 2020 ihracat döneminde 123 ülkeye fındık ihracatı yaparken en fazla fındığı İtalya'ya sattı. Türkiye, İtalya'ya 87 bin 992 ton fındık ihraç ederek karşılığında 608 milyon 972 bin 498 dolar gelir elde etti.

Geçtiğimiz yıllarda fındığın en fazla ihraç edildiği Almanya'ya isel 81 bin 599 ton fındık ihracatı gerçekleştirilirken, karşılığında 512 milyon 869 bin 196 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'nin en çok fındık ihraç ettiği ülkelerin başında İtalya ve Almanya gelirken, En fazla fındık ihracatı yapılan üçüncü ülke 24 bin 608 tonla Fransa oldu. Fransa'yı, Polonya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Kanada, Çin ve İspanya takip etti.

Geçen sezon en çok fındığın geleneksel pazarlara satıldığını aktaran Sevinç, "AB ülkeleri bizim geleneksel pazarlarımız. AB ülkeleri 1871 yılından bu yana Türkiye'den fındık alıyor. Buralara yapılan ihracat aynı tempoda devam ediyor. Türkiye olarak geleneksel pazarların dışında Çin, Brezilya ve Hindistan gibi alternatif ülkelerde hedeflediğimiz rakamları yakalamak istiyoruz." dedi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, "2019-2020 ihracat döneminde 343 bin 561 ton iç fındık ihraç edilmiş ve miktar bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekor kırılmıştır" dedi

Bunun için sürekli çalıştıklarının altını çizen Sevinç, Türkiye Tanıtım Grubu'nun da bu noktada hayli gayret gösterdiğini vurguladı.

Fındık ihracatında Avrupa ülkeleri başta olurken, Kanada ve Çin de fındık ihraç ettiğimiz önemli pazarlardan.

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ÇİN'DEN YİNE UMUTLUYUZ

Türkiye'nin Çin'e yönelik ihracatında da artış sağlandı. Bir önceki sezon Çin'e 8 bin 73 ton fındık ihracatı yapılırken, geçen sezon ise bu rakam 8 bin 938 tona yükseldi.

Çin'e gerçekleştirilen ihracatın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yavaşladığını, yeni sezonda Çin'den yine umutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl en az fındık sattığı ülke ise 5 kilogram ile Afganistan oldu.