Konyaaltı Belediyesi'nden 3 ayda 10 bin metrekare kaldırımSepaş Enerji’den abonelerine çağrı: İade almak için bilgilerinizi güncelleyinBeşeri Kaymakamı Abdullah Özadalı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden görevden alındı?Çocuk yuvasında kavganın ardından intihar girişimiİstanbul'un barajları yüzde 54 doluluk oranı ile alarm veriyorBİM 11 Eylül 2020 kataloğu | 3 çift silikonlu Jabra kulaklık uygun fiyata BİM'de!Sinan Aşçı kimdir?Kaç yaşında?Nereli? Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı neden görevden alındı?Son dakika haberi: Batman'da 2 kaymakam görevden alındıEtebo Karo kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'a mı transfer oldu?Gizem Güven'in eşi Caner Turp kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Bingöl- Erzurum yolunun 30'uncu kilometresindeki Elmalı köyü mevkisinde fındık işçilerinin taşındığı minibüsün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 20 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Bingöl'de, sabah saatlerinde fındık işçilerinin taşındığı minibüsün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bingöl- Erzurum yolunun 30'uncu kilometresindeki Elmalı köyü mevkisinde meydana geldi. Fındık işçilerini Ordu'dan Batman'a taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AAC 137 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 20 yaralıdan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT