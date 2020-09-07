Fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Bingöl'de, sabah saatlerinde fındık işçilerinin taşındığı minibüsün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bingöl- Erzurum yolunun 30'uncu kilometresindeki Elmalı köyü mevkisinde meydana geldi. Fındık işçilerini Ordu'dan Batman'a taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AAC 137 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 20 yaralıdan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.