Fındık tedavi için Ankara’ya gönderildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde giydiği mavi önlük sonrasında okula başlayan, sevimli hareketleriyle de ülke gündemine oturan köpek Fındık, hastalığının ilerlemesi sonrasında tedavi için Ankara'ya gönderildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve "Fındık" adı verilen yavru köpek, ilçeye 7 km uzaklıktaki 37 öğrencisi bulunan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nda yeni hayatına başlamıştı. Okulda yaşayan ve önlük giydirilen Fındık, zaman zaman öğrencilerle birlikte derslere de katılıyordu. Medyanın da ilgisiyle birden Türkiye'nin gündemine oturan Fındık hasta oldu. Sık sık veteriner kontrolünde iyileşmesi için çaba sarf edilen sevimli köpek Fındık'ın durumu ağırlaşınca, Turhal Belediyesinin de verdiği destekle Ankara'ya sevk edildi. Fındık'ın kan değerleri düşük çıktığı için gönderildiği, ilk belirlemelere göre viral enfeksiyon yaşadığı, bağışıklığı yapılan tedavilerle güçlendirildikten sonra yeniden Tokat'a gönderileceği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA