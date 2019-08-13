SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, özellikle de fındık üreticilerinin heyecanla beklediği fiyatı sezon öncesinde açıkladı. Fındık üreticilerimiz açıklanan fiyatlardan memnun." dedi.

Partisinin Söğütlü İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Uncuoğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan fındıkta fiyatın açıklanmasına değinen Uncuoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, özellikle de fındık üreticilerinin heyecanla beklediği fiyatı sezon öncesinde açıkladı. Fındık üreticilerimiz açıklanan fiyatlardan memnun. Üreticilerimize çeşitli alanlarda maddi ve diğer desteklerimiz de devam ediyor." diye konuştu.

Uncuoğlu, parti olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek herkese örnek olunması gerektiğine dikkati çekerek, Meclis'teki görevlerinin dışında her zaman halkın içinde olduklarını ifade etti.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, ilçe için hazırladıkları projelerin uygulanması için Ankara'dan destek isteyeceklerini kaydetti.





Kaynak: AA