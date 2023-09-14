Fındık üreticilerinin zorlu kurutma mesaisi

Ordu'da hasadı tamamlanan fındıkta kurutma ve seçme işlemleri devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Fındık üreticilerinin zorlu kurutma mesaisi

Ordu'da hasadı tamamlanan fındıkta kurutma ve seçme işlemleri devam ediyor. Üreticiler, yüksek kesimlerden getirdikleri fındıkları sahil kesimlerinde kurutmaya çalışıyor.

Ordu'da sahil kesimlerinde 12 Ağustos olarak belirlenen hasat sezonu yüksek bölgelerde devam ediyor. Üreticilerin bir kısmı fındıkları satarken, bir kısmı ise depolara kaldırdı. Bazı üreticiler ise mahsullerini kurutma ve seçme telaşına devam ediyor. Üreticiler patoza verdikleri fındıkları harmanlara sererek hem kurutmaya çalışıyor, hem de seçmeye çalışıyor. Üreticiler hırsızlık olaylarına karşı geceyi kurdukları çadırlarda geçirdiklerini belirtiyor.

"Yüksek kesimlerdeki hava şartları nedeniyle sahil kesiminde kurutuyoruz"

Kabadüz ilçesinden fındığını getiren Ali Gündoğdu, "Hava şartları yüksek kesimlerde elverişli olmadığı için sahil kesimine getirdik. Bir süredir burada kurutmaya çalıştık, yarın da kaldırırız. Bu yıl bizim fındıkta nerdeyse yarı yarıya kayıp var, açıklanan rekoltenin de altında olduğunu düşünüyorum. Fiyatların serbest piyasada daha da artacağını tahmin ediyorum, bu nedenle ihtiyacı olmayan üreticilerimizin fındıklarını manavlara indirmemesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Bir hafta boyunca bekliyoruz"

Fatma Gündoğdu isimli üretici de patoz işleminden geçen fındıkları sahil kesimine indirerek kurutmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Burada bir hafta bekliyoruz. Gündüzler ben, akşamları ise eşim burada bekliyor. Çadır kuruyoruz ya da araçta yatıyor, zorlu geçiyor" dedi.

"Kurutma süreci zorlu geçiyor"

Yaklaşık 10 günden bu yana kurduğu çadırda geceleri nöbet tutarak mahsullerini kurutmaya çalıştıklarını söyleyen Dursun Aydın da kurutma aşamasının zorlu geçtiğini, hava şartlarının kendilerini zorladığını belirtti.

Fındık üreticilerinin zorlu kurutma mesaisi

Fındık üreticilerinin zorlu kurutma mesaisi

Fındık üreticilerinin zorlu kurutma mesaisi

Fındık üreticilerinin zorlu kurutma mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Güngör, “Sezonun uzaması turizmciyi mutlu etti”
Başkan Güngör, “Sezonun uzaması turizmciyi mutlu etti”
Derecikli çiftçiden hayvancılığın sürmesi için örnek davranış
Derecikli çiftçiden hayvancılığın sürmesi için örnek davranış
Pamukkale’de şeftali hasadı başladı
Pamukkale’de şeftali hasadı başladı
Samsun’da saç-sakal kesim ücretlerine yüzde 83 zam yapıldı
Samsun’da saç-sakal kesim ücretlerine yüzde 83 zam yapıldı
Son Haberler
Fetih Müzesi’nde Özbek gecesi
Fetih Müzesi’nde Özbek gecesi
Başkan Ayık öğrencilere kitap okudu
Başkan Ayık öğrencilere kitap okudu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde paniğe neden oldu
Pendik’te yola bırakılan kimyasal madde paniğe neden oldu
Özdemir’in Sorusu Yanıtlandı
Özdemir’in Sorusu Yanıtlandı
Başkan Çevikel: “Bursa’nın hak ettiği değere ulaşması için iş birliklerine hazırız”
Başkan Çevikel: “Bursa’nın hak ettiği değere ulaşması için iş birliklerine hazırız”
BiP ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nden iş birliği
BiP ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nden iş birliği
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Soyer: “Ne kaybedecek ormanımız, ne de şansına terk edilecek ekonomimiz var”
Soyer: “Ne kaybedecek ormanımız, ne de şansına terk edilecek ekonomimiz var”
MediaMarkt, kahve tutkunlarını ağırlayacak
MediaMarkt, kahve tutkunlarını ağırlayacak
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!