Fındık Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fındık Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Fındık Yetiştiricisi ne iş yapar, Fındık Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fındık Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fındık Yetiştiricisi Tanımı;

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Fındık Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fındık Yetiştiricisi Maaşları

Fındık Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fındık Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fındık Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.07

Meslek Adı :

Fındık Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fındığın dikimi ve yetiştirilmesi işlerinde çalışan ve fındık dallarının gelişip büyümesi, tarladan en verimli şekilde ürün alınması için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fındık Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fındık dikilecek arazinin dikime müsait olup olmadığını kontrol etmek, b) Fındık dikilecek araziyi yabancı bitkilerden temizlemek, dikime hazırlamak

, c) Fındık fidanlarının dikileceği ocak yerlerini tespit etmek,

d) Fidan dikilecek yerlerde kazma, çapa vb. ile çukurlar açmak,

e) Açılan çukurlara fındık fidanlarını dikmek, fidanların dibine can suyu dökmek,

f) Kuruyan fidanların yerine yenilerini dikmek,

g) Belli zamanlarda fındık ocaklarına toprak doldurmak,

h) Fındık ocaklarını suni veya hayvani gübre ile gübrelemek,

i) Belli zamanlarda fındık dallarını budamak, ihtiyarlayan fındık dallarını kesmek, j) Gerektiğinde fındık bahçesini sulamak,

k) Fındık bahçesindeki zararlı otlarla mücadele etmek, gerektiğinde ilaçlama yapmak,

l) Hastalıklardan ve böceklerden korumak için ilaçlama yapmak,

m) Fındık toplanma sezonuna kısa süre kala, bahçedeki otları, ot biçme makinesi yada tırpan ile biçmek,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

o) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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