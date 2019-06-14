Fındıkta zirai mücadele uyarısı

2019 ürünü fındıkta olgunlaşma dönemi devam ederken, bu süreçte hastalık ve zararlılara karşı gereken mücadelenin mutlaka yapılması istendi.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, mücadele yapılmaması halinde uğranılacak zararın maliyetinin 2 milyar lirayı bulabileceğini söyledi. Fındıkta var olan zararlıların fındıkta yaptığı hasarın son yıllarda artmaya başladığına dikkat çeken Sebahattin Arslantürk, 2019 ürününde külleme hastalığının her geçen gün kendini daha fazla göstermeye başladığını belirterek "Fındığa olumsuz etkisi bulunan küllemeye karşı bilinçli ve etkili mücadelenin mutlaka yapılması gerekir. Bunun için gereken tüm ilaçlar piyasada bulunuyor. Ancak bu mücadelenin geciktirilmeden yapılması gerekiyor" dedi.

Yeşil ve kahverengi kokarca ile fındık kurduna karşı da ilaçlı mücadelenin yapılması gerektiğini belirten UFK Başkanı Arslantürk, "Gereken mücadelenin yapılmaması nedeniyle geçmiş yıllarda yaşanan zararlar ortadadır. Bu yıl da aynısı yapılır ise, fındıkta meydana gelen zarar ile yaşanan maddi kaybın 2 milyar lirayı bulması muhtemeldir. Bu kaybın önüne geçmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA