Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü Tanımı;

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Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü Maaşları

Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.36

Meslek Adı :

Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Finger Joint ( Boy ekleme makinesi) Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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